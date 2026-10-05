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    Thế giới

    Ấn Độ tiết lộ vai trò mới trong chuyện Nga - Ukraine

    Trí Đỗ
    Trí Đỗ

    Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cho biết New Delhi đang tham gia sâu hơn vào nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine thông qua đối thoại với các bên về an ninh hàng hải, năng lượng và khả năng hạn chế các cuộc tấn công.

    Phát biểu tại một hội nghị an ninh ở New Delhi ngày 4.10, ông Jaishankar nhấn mạnh Ấn Độ từ lâu đã ủng hộ giải quyết xung đột Nga - Ukraine bằng đối thoại và ngoại giao, song trong những tháng gần đây đã có những bước đi cụ thể hơn.

    "Chúng tôi đã vận động cho điều này trong nhiều năm, nhưng gần đây đã tham gia nhiều hơn, không chỉ dừng lại ở việc vận động. Chúng tôi đang đối thoại với cả Nga và Ukraine, trước hết nhằm hỗ trợ bảo đảm an toàn hàng hải trên biển Đen", Hãng thông tấn Press Trust of India (PTI) dẫn lời ông Jaishankar.

    Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 26.9.2026

    ẢNH: REUTERS

    Ngoại trưởng Ấn Độ cho biết các cuộc trao đổi còn tập trung tháo gỡ những vấn đề liên quan xuất khẩu ngũ cốc, năng lượng và tìm kiếm khả năng giảm các hành động quân sự. Những cuộc thảo luận này hiện vẫn tiếp diễn.

    Tuyên bố được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha xác nhận Kyiv đang xem xét 4 đề xuất quốc tế liên quan khả năng ngừng bắn với Nga, trong đó có Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Mỹ, theo RBC-Ukraine. Ông Sybiha đánh giá đề xuất của New Delhi là toàn diện nhất, đồng thời ghi nhận sự sẵn sàng đóng góp của nước này vào tiến trình ngoại giao.

    Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin cũng đánh giá tích cực nỗ lực của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, cho rằng nhà lãnh đạo này có những "ý tưởng hay" nhằm tìm kiếm giải pháp có thể được cả Moscow và Kyiv chấp nhận. Trước đó, trong cuộc gặp tại Bishkek (Kyrgyzstan) ngày 31.8, ông Modi đã nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt xung đột kéo dài ở Ukraine.

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    Theo The Times of India, Ấn Độ lâu nay duy trì lập trường thận trọng, liên tục kêu gọi giải quyết xung đột bằng ngoại giao nhưng tránh công khai chỉ trích Nga và bỏ phiếu trắng đối với một số nghị quyết của Liên Hiệp Quốc lên án Moscow.

    Cách tiếp cận này phần nào phản ánh quan hệ truyền thống Ấn Độ - Nga, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng và năng lượng. Nga là một trong những nhà cung cấp vũ khí chủ chốt của Ấn Độ. Bên cạnh đó, hợp tác năng lượng cũng là một trụ cột quan trọng giữa 2 bên.

    Mỹ gần đây đã gây sức ép yêu cầu Ấn Độ hạn chế mua dầu Nga. Lượng dầu nhập khẩu từ Nga của Ấn Độ từng giảm trước khi tăng trở lại trong bối cảnh xung đột Trung Đông. Ông Jaishankar nhấn mạnh quan hệ Ấn Độ - Nga có nền tảng lịch sử từ những năm 1950 và hiện mở rộng sang thương mại, đầu tư, năng lượng, hạt nhân và không gian. 

    Song song đó, Ấn Độ vẫn duy trì quan hệ với Ukraine và các đối tác phương Tây. Việc thúc đẩy đối thoại với cả Nga và Ukraine cho thấy Ấn Độ đang tìm cách phát huy quan hệ với các bên để đóng vai trò tích cực hơn trong nỗ lực chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, triển vọng của những sáng kiến này vẫn chưa rõ ràng khi Nga và Ukraine còn bất đồng về các điều kiện cơ bản để đạt được thỏa thuận.

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