Nguy cơ giao tranh Nga - Ukraine leo thang

Ông Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ đáp trả sự thay đổi chiến thuật này của Moscow.

"Khi họ tấn công hệ thống năng lượng của chúng tôi, chúng tôi cũng phải đáp trả vào hệ thống năng lượng của họ. Trước hết là các nhà máy lọc dầu và những cơ sở tương tự, những nguồn mang lại tiền cho họ để duy trì cuộc chiến này", ông Zelensky nói.

Binh sĩ Ukraine trong một lần nã pháo ở vùng Donetsk Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga ngày 3.10 cảnh báo công dân nước ngoài không nên ở lại hay di chuyển đến Ukraine. Bộ này nhấn mạnh Lực lượng vũ trang Nga tiếp tục tấn công các cơ sở quân sự tại thủ đô Kyiv và các thành phố khác của Ukraine, để đáp trả những cuộc tập kích của Ukraine nhắm vào dân thường và cơ sở hạ tầng ở Nga, theo Hãng tin TASS.

Bộ Quốc phòng Nga hôm qua tuyên bố đã tấn công một tàu chở hàng ở phía đông TP.Odessa, cáo buộc tàu này vận chuyển thiết bị quân sự cho lực lượng vũ trang Ukraine. Bộ này còn khẳng định lực lượng phòng không đã đánh chặn và phá hủy 559 máy bay không người lái (UAV) do Ukraine phóng vào nhiều vùng của Nga, bán đảo Crimea, cũng như biển Azov và biển Đen từ 20 giờ ngày 3.10 đến 8 giờ ngày 4.10 (giờ Moscow).

Đến chiều qua chưa có thông tin phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với tuyên bố của đối phương. Hai bên lâu nay phủ nhận cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường.