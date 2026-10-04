Tổng thống Ukraine nói sẽ tiếp tục tấn công cơ sở lọc dầu của Nga

Ukraine sẽ đẩy mạnh tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga để đáp trả điều mà tổng thống Ukraine cáo buộc là chính sách không kích mới của Moscow, được thiết kế nhằm buộc người dân phải rời bỏ Kyiv và các thành phố khác.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Reuters, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói cơ quan tình báo Ukraine đã thu thập được các tài liệu cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ban hành một “học thuyết mới” về các cuộc tấn công quân sự nhắm vào phạm vi rộng hơn nhiều các mục tiêu dân sự trước thềm mùa đông này.

“Chúng tôi đã thấy các tài liệu và biết rằng chúng cho phép Nga tấn công cơ sở hạ tầng, hậu cần, và đặc biệt là tấn công vào các thành phố, làng mạc, mọi nơi - đường sá, trường học, bệnh viện - nhằm gây áp lực buộc người dân phải rời bỏ thủ đô và các thành phố khác. Đó chính là mục tiêu của chiến dịch này”.

Ông Zelensky khẳng định Ukraine sẽ đáp trả sự thay đổi chiến thuật của Moscow, nhưng sẽ không đáp trả theo cách tương tự là nhắm mục tiêu bừa bãi vào cơ sở hạ tầng dân sự.

Không thể xác thực tuyên bố của Tổng thống Zelensky về kế hoạch của Nga. Moscow cũng luôn bác bỏ việc cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời phỏng vấn với Reuters tại Kyiv (Ukraine), ngày 02.10.206 ẢNH: REUTERS

“Chúng tôi buộc phải đáp trả bằng mọi cách có thể. Khi họ tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi, chúng tôi phải đáp trả vào cơ sở hạ tầng năng lượng của họ. Trước hết là các nhà máy lọc dầu và những cơ sở tương tự - những nơi mang lại nguồn tài chính cho họ để duy trì cuộc chiến này. Tuy nhiên, tất nhiên là chúng tôi sẽ không hành động giống như họ khi nhắm vào các mục tiêu dân sự”.

Ông Zelensky cho rằng sự thay đổi này xuất phát từ mong muốn thể hiện sự mạnh mẽ của ông Putin vào thời điểm quân đội Nga đang mất dần vị thế tại một khu vực tiền tuyến quan trọng và chịu tổn thất nhân mạng ngày càng lớn.

Điện Kremlin chưa đưa ra bình luận. Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố kêu gọi công dân nước ngoài rời khỏi Kyiv, đồng thời khẳng định Moscow sẽ tiếp tục tấn công có hệ thống vào các mục tiêu - được họ mô tả là đòn đáp trả cho các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào Nga trong những tháng gần đây.

Theo Reuters, kể từ mùa hè, Moscow đã bắt đầu triển khai hàng chục chiếc máy bay không người lái (UAV) dùng động cơ phản lực, loại khí tài có tốc độ cao và chi phí tương đối thấp, để tấn công Ukraine mỗi ngày. Phòng không Ukraine đã gặp nhiều khó khăn trong việc đối phó do các UAV đánh chặn của Ukraine có tốc độ chậm, khó lòng bắt kịp UAV phản lực của Nga.

Ông Zelensky cho hay Ukraine buộc phải dựa nhiều vào các máy bay chiến đấu, trong đó có F-16, để bắn hạ khoảng 60% số UAV chạy bằng động cơ phản lực của Nga, nhưng nguồn cung đạn pháo 20 mm cho chiến đấu cơ này đang dần cạn kiệt.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm Kyiv đang khẩn trương triển khai các giải pháp khác, trong đó có việc tăng cường năng lực gây nhiễu điện tử. Trong nửa sau tháng 10, Ukraine sẽ tiếp nhận lô tên lửa phòng không cỡ nhỏ, giá rẻ đầu tiên có khả năng bắn hạ các mẫu UAV Shahed chạy bằng động cơ phản lực.