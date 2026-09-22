Không quân Hàn Quốc nhận máy bay chiến đấu nội địa KF-21 Boramae

Một chiếc KF-21 Boramae bay trình diễn tại Seoul (Hàn Quốc) Ảnh: AFP

Hãng Yonhap ngày 22.9 đưa tin các máy bay chiến đấu KF-21 Boramae do Hàn Quốc tự sản xuất vừa thực hiện chuyến bay trong khuôn khổ buổi lễ chính thức đánh dấu việc bàn giao cho Không quân nước này.

Theo thông cáo chung của Không quân Hàn Quốc và Cơ quan quản lý Chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA), chiếc KF-21 Boramae đầu tiên được sản xuất hàng loạt đã cất cánh từ nhà máy của Công ty Công nghiệp hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KAI) tại Sacheon để bay về phía bắc tới một đơn vị Không quân ở Yecheon, cách đó khoảng 165 km.

Một máy bay tấn công hạng nhẹ FA-50, một máy bay huấn luyện chiến đấu TA-50 và một máy bay huấn luyện phản lực T-50 Golden Eagle đã bay theo đội hình cùng chiếc KF-21 Boramae để chào mừng sự kiện máy bay này đến nơi.

Việc bàn giao cho Không quân đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực kéo dài hàng thập niên của Hàn Quốc nhằm phát triển một loại máy bay chiến đấu nội địa tiên tiến, khởi nguồn từ năm 2001 dưới sáng kiến được công bố bởi cố Tổng thống Kim Dae-jung.

Sau nhiều năm trì hoãn ngân sách và đánh giá tính khả thi, Hàn Quốc đã khởi động dự án này vào tháng 12.2015, hợp tác với Indonesia, để phát triển máy bay siêu thanh thay thế các máy bay chiến đấu F-4 hiện đã loại biên, cũng như máy bay phản lực F-5 cũ kỹ. Boramae có nghĩa là "chim ưng non" trong tiếng Hàn.

Đợt bàn giao hôm 22.9 diễn ra khoảng 2 năm sau khi loại máy bay phản lực này được đưa vào sản xuất hàng loạt vào tháng 6.2024.

Kể từ khi KAI công bố nguyên mẫu KF-21 Boramae đầu tiên vào tháng 4.2021, mẫu máy bay chiến đấu này đã trải qua quá trình thử nghiệm nghiêm ngặt, đạt chứng nhận khả năng tương thích tác chiến vào tháng 5 trước khi hoàn tất giai đoạn phát triển hệ thống vào tháng 6.

Để đưa loại máy bay chiến đấu mới vào biên chế, Không quân Hàn Quốc đã tái lập Phi đội Tiêm kích số 156 vào tháng 6, khoảng 14 năm sau khi đơn vị sử dụng máy bay F-4E Phantom trước đó ngừng hoạt động.

Không quân có kế hoạch đưa hơn 100 chiếc KF-21 Boramae vào biên chế theo từng giai đoạn cho đến đầu thập niên 2030.

KAI trước đó cho biết công ty sẽ sản xuất 40 chiếc KF-21 Boramae tập trung vào khả năng tác chiến không đối không để bàn giao cho Không quân vào năm 2028, trước khi sản xuất thêm 80 chiếc được trang bị tên lửa không đối đất tầm xa vào năm 2032.



