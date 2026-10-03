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    Robot được thả vào hậu phương quân Nga trong chiến dịch táo bạo của Ukraine?
    VideoThế giới

    Robot được thả vào hậu phương quân Nga trong chiến dịch táo bạo của Ukraine?

    Trúc Huỳnh - Khánh An
    Ukraine cho biết chiến dịch Vivaldi của nước này giúp giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ ở Donbass, trong đó có việc bắt giữ hơn 250 binh sĩ Nga.


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