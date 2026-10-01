Bộ Ngoại giao thông tin về đàm phán thương mại với Mỹ và thuế với EU

Ngày 1.10, trả lời câu hỏi về việc trong chuyến công tác dự phiên thảo luận tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và các hoạt động song phương tại Mỹ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Trưởng đại diện Thương mại Mỹ. Trong cuộc gặp, thông tin về đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng với Việt Nam đạt nhiều tiến bộ và "đến rất gần kết quả cuối cùng", phóng viên đề nghị cho biết dự kiến hai nước sẽ hoàn tất hiệp định khi nào và mức thuế dự kiến được áp dụng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, ngày 21.9, tại thành phố New York (Mỹ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Jamieson Greer, Trưởng đại diện Thương mại Mỹ (USTR).

"Hai bên đã ghi nhận những tiến triển tích cực trong quá trình đàm phán để hướng tới sớm ký kết Hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng, tạo khuôn khổ ổn định lâu dài cho quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Mỹ", bà Phạm Thu Hằng khẳng định.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ, trên cơ sở đó, Việt Nam và Mỹ đang tiếp tục trao đổi để thúc đẩy đàm phán thương mại đạt kết quả tích cực, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp, phù hợp với điều kiện phát triển của mỗi nước, đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ cũng như sự thịnh vượng chung của thế giới.

"Các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ thông tin đầy đủ, cụ thể sau khi nội dung này được hai bên thống nhất", bà Phạm Thu Hằng cho biết.

Cũng tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên trước thông tin Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các khu vực pháp lý không hợp tác về thuế trong đợt cập nhật vào tháng 10, đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về động thái này và đề nghị cho biết Việt Nam đã có những nỗ lực gì trong hoàn thiện chính sách về thuế, trao đổi, hợp tác với EU, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh: "Về vấn đề liên quan đến Liên minh châu Âu, ngày 22.2.2026, chúng tôi đã từng bày tỏ quan điểm lập trường về vấn đề này, trên tinh thần quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và EU".

Theo bà Phạm Thu Hằng, Việt Nam đã và đang trao đổi, chia sẻ và hợp tác chặt chẽ, có trách nhiệm với Hội đồng châu Âu và các nước thành viên EU về những kết quả đã đạt được của Việt Nam trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách về thuế theo hướng đồng bộ, minh bạch, công bằng, phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, để từ đó giúp có đánh giá khách quan, toàn diện hơn và phản ánh đúng thực tiễn đang diễn ra tại Việt Nam, qua đó thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác châu Âu vì sự phát triển và thịnh vượng chung.