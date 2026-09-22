Việt - Mỹ tiến rất gần thỏa thuận Hiệp định thương mại đối ứng

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ và mong muốn cùng chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục đưa quan hệ giữa hai nước phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Jamieson Greer, Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một trong những trụ cột quan trọng nhất của quan hệ hai nước, trực tiếp đem lại lợi ích cho doanh nghiệp, người dân và đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước.

Trong thời gian qua, Việt Nam đã nỗ lực thúc đẩy thực chất các hoạt động hợp tác, mua hàng hóa từ phía Mỹ nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại theo hướng cân bằng hơn, đồng thời tạo thêm đơn hàng, việc làm và lợi ích trực tiếp cho doanh nghiệp, người lao động hai nước.

Đại sứ Jamieson Greer, Trưởng đại diện Thương mại Mỹ đánh giá cao sự quan tâm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nỗ lực của phía Việt Nam nhằm cân bằng thương mại giữa hai nước. Đại sứ cho rằng hai đoàn đàm phán đã có rất nhiều nỗ lực và cố gắng; đến nay đã đạt được nhiều tiến bộ và đến rất gần kết quả cuối cùng.

Trưởng đại diện Thương mại Mỹ cho rằng khi được ký kết và đưa vào thực thi, Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng sẽ tiếp tục mở ra những cơ hội, khả năng hợp tác mới giữa hai nước.

Sau khi nghe Trưởng đại diện Thương mại Mỹ báo cáo về diễn biến tích cực trong đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng cũng như một số vấn đề kinh tế, thương mại mà Mỹ quan tâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh việc hai bên đã đạt được kết quả rất tích cực để hướng tới sớm ký kết hiệp định, tạo khuôn khổ ổn định, lâu dài cho quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Mỹ có cách tiếp cận tổng thể đối với các vấn đề thương mại còn tồn tại, trong đó bao gồm cả các vấn đề liên quan tới điều tra theo mục 301 đạo luật Thương mại 1974 của Mỹ.

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường các hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương phát triển thực chất, mang lại lợi ích cho người dân hai nước.

Phát huy vai trò của Quốc hội trong thúc đẩy hợp tác song phương

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp nhóm hạ nghị sĩ Mỹ do hạ nghị sĩ Gregory Meeks, Thành viên cao cấp Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ dẫn đầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nhóm hạ nghị sĩ Mỹ, do hạ nghị sĩ Gregory Meeks, Thành viên cao cấp Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ dẫn đầu ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự quan tâm, ủng hộ của Quốc hội Mỹ, trong đó có hạ nghị sĩ Gregory Meeks, đối với Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Mỹ; khẳng định Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu và mong muốn đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu, ổn định, thực chất và hiệu quả.

Nhấn mạnh vai trò của Quốc hội hai nước trong củng cố nền tảng chính trị, tăng cường hiểu biết và xây dựng lòng tin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hạ nghị sĩ Gregory Meeks và Quốc hội Mỹ tiếp tục ủng hộ quan hệ hai nước, tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị và đội ngũ trợ lý nghị sĩ.

Trao đổi về hợp tác kinh tế - thương mại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là trụ cột và động lực quan trọng của quan hệ hai nước; đề nghị hai bên thúc đẩy thương mại tự do, công bằng, cân bằng và bền vững, sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng. Việt Nam cũng mong muốn tăng cường hợp tác với Mỹ về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các ngành công nghệ cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quốc hội Mỹ tiếp tục quan tâm, ủng hộ hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, quốc phòng - an ninh, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân; đồng thời tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ phát triển, đóng góp tích cực cho sở tại và trở thành cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Hạ nghị sĩ Gregory Meeks nhất trí với các đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ủng hộ việc duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Mỹ và phát huy vai trò của Quốc hội trong thúc đẩy hợp tác song phương. Hạ nghị sĩ khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp vào việc tăng cường hiểu biết, tin cậy, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ phát triển ổn định, thực chất và hiệu quả.

Phía Mỹ cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực, trách nhiệm của Việt Nam trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA); khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có xử lý bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, xử lý ô nhiễm dioxin, hỗ trợ người khuyết tật, và đồng hành cùng Việt Nam triển khai Chiến dịch 500 ngày và đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ Việt Nam còn mất thông tin, mất tích trong chiến tranh.