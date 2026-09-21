Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York, bắt đầu chuyến công tác tại Mỹ

Vào lúc 18 giờ 25 ngày 20.9 theo giờ địa phương (sáng 21.9 theo giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Jonh F. Kennedy, thành phố New York, Mỹ, bắt đầu các hoạt động tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Mỹ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York, bắt đầu chuyến tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 81 và hoạt động song phương tại Mỹ ẢNH: TTXVN

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Jonh F. Kennedy có Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng; Đại sứ, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc Đỗ Hùng Việt cùng cán bộ, nhân viên đại sứ quán và phái đoàn.

Quan hệ giữa Việt Nam và Liên Hiệp Quốc đang ở trong giai đoạn phát triển tốt đẹp và thực chất. Từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập, Việt Nam ngày nay đã vươn mình trở thành một đối tác đặc biệt tin cậy, có những đóng góp chủ động, đầy trách nhiệm và mang tính đột phá trên các trụ cột cốt lõi của Liên Hiệp Quốc.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên Hiệp Quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ. Điều này cũng khẳng định sự ủng hộ và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với vai trò trung tâm của Liên Hiệp Quốc trong hợp tác đa phương, thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng sẽ chia sẻ với các nhà lãnh đạo cấp cao các nước những bài học thành công sau 40 năm Đổi mới, đồng thời đóng góp các sáng kiến thiết thực nhằm giải quyết các thách thức chung của nhân loại như biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển bền vững và quản trị các công nghệ cốt lõi của tương lai, qua đó tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế và tiềm lực mới của đất nước trên trường quốc tế.

Theo chương trình, bên cạnh phiên thảo luận chung cấp cao, các nhà lãnh đạo sẽ tham dự, thảo luận tại nhiều sự kiện có ý nghĩa, trong đó có chủ đề quyền phát triển, biến đổi khí hậu và chuyển đổi công bằng, nước biển dâng, phòng, chống và ứng phó với đại dịch, cũng như giải trừ vũ khí hạt nhân.

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng và Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế John F.Kennedy, thành phố New York ẢNH: TTXVN

Đây đều là những vấn đề rất thiết thực, liên quan trực tiếp đến hòa bình, an ninh, phát triển và đời sống của người dân, cũng là dịp để các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc cùng trao đổi, đề xuất giải pháp cho những thách thức chung, đồng thời định hình những ưu tiên hợp tác trong thời gian tới.

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Mỹ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Mỹ, đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả và bền vững.

Đây cũng là dịp để hai bên tăng cường tiếp xúc cấp cao, trao đổi về những vấn đề có ý nghĩa chiến lược, lâu dài đối với quan hệ hai nước, đồng thời tăng cường hiểu biết, tranh thủ sự ủng hộ của các giới đối với Việt Nam và quan hệ song phương Việt Nam - Mỹ.