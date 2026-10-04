Tổng thống Ukraine phát cảnh báo mới tới Nga?

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới với Reuters, Tổng thống Zelensky nói rằng cơ quan tình báo Ukraine đã thu thập được các tài liệu cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ban hành một học thuyết mới về các cuộc tấn công quân sự nhắm vào phạm vi rộng hơn nhiều các mục tiêu dân sự trước thềm mùa đông này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn với Reuters tại Kyiv ngày 2.10 Ảnh: Reuters

Cũng theo ông Zelensky, động lực đằng sau sự thay đổi chính sách của Moscow là mong muốn thể hiện sự mạnh mẽ của ông Putin vào thời điểm quân đội Nga đang mất dần vị thế tại một khu vực tiền tuyến quan trọng và chịu tổn thất về người ngày càng lớn.

Ông Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ đáp trả sự thay đổi chiến thuật này của Moscow, nhưng sẽ không tấn công bừa bãi vào cơ sở hạ tầng dân sự.

"Chúng tôi buộc phải đáp trả bằng mọi cách có thể. Khi họ tấn công hệ thống năng lượng của chúng tôi, chúng tôi cũng phải đáp trả vào hệ thống năng lượng của họ. Trước hết là các nhà máy lọc dầu và những cơ sở tương tự, những nguồn mang lại tiền cho họ để duy trì cuộc chiến này", ông Zelensky nói.

Kể từ mùa hè, Moscow đã bắt đầu triển khai hàng chục chiếc máy bay không người lái (UAV) Shahed chạy bằng động cơ phản lực, loại khí tài có tốc độ cao và chi phí tương đối thấp, để tấn công Ukraine mỗi ngày, theo Reuters. Các đơn vị phòng không Ukraine đã gặp nhiều khó khăn trong việc đối phó do các UAV đánh chặn của họ có tốc độ quá chậm để bắt kịp loại UAV này của Nga.

Ông Zelensky cho hay Ukraine buộc phải dựa nhiều vào các máy bay chiến đấu, trong đó có F-16, để bắn hạ khoảng 60% số UAV chạy bằng động cơ phản lực của Nga, nhưng nguồn cung đạn pháo 20 mm cho chiến đấu cơ này đang dần cạn kiệt.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm Kyiv đang khẩn trương triển khai các giải pháp khác, trong đó có việc tăng cường năng lực gây nhiễu điện tử. Trong nửa sau tháng 10, Ukraine sẽ tiếp nhận lô tên lửa phòng không cỡ nhỏ, giá rẻ đầu tiên có khả năng bắn hạ các mẫu UAV Shahed chạy bằng động cơ phản lực.

Trong tuần trước, ông Zelensky đã thông báo rằng Ukraine đang phát triển 5 mẫu UAV đánh chặn mới có khả năng bắn hạ các UAV Shahed này.

Điện Kremlin chưa đưa ra bình luận về phát ngôn của ông Zelensky. Tuy nhiên, trong một tuyên bố mới nhất kêu gọi công dân nước ngoài rời khỏi thủ đô Kyiv của Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh Moscow sẽ tiếp tục tấn công vào các mục tiêu một cách có hệ thống, coi đây là hành động đáp trả các cuộc tập kích của Ukraine nhắm vào Nga trong những tháng gần đây.

Cả hai bên lâu nay đều phủ nhận cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường.