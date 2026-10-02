Tổng thống Putin phát thông điệp liên quan Kaliningrad và xung đột với Ukraine

Tại diễn đàn quốc tế của Câu lạc bộ Thảo luận Valdai diễn ra gần Moscow hôm 1.10, Tổng thống Putin tái khẳng định rằng Moscow sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào nhắm vào Kaliningrad, vùng lãnh thổ của Nga nằm bên bờ biển Baltic, giáp với hai thành viên NATO là Ba Lan và Lithuania, theo Đài RT.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại diễn đàn quốc tế của Câu lạc bộ Thảo luận Valdai ngày 1.10 Ảnh: AFP

"Nếu xảy ra một cuộc tấn công trực tiếp vào Liên bang Nga... thì tất nhiên, vấn đề Liên bang Nga triển khai mọi loại vũ khí mà đất nước chúng tôi sở hữu sẽ ngay lập tức và chắc chắn được đặt ra. Đây là điều không thể tránh khỏi", ông Putin phát biểu.

Trong những tháng gần đây, các nước NATO đã tiến hành nhiều cuộc tập trận dọc theo biên giới Kaliningrad. Động thái này đã khiến Moscow lên án điều mà họ gọi là những tuyên bố và hành động khiêu khích từ giới lãnh đạo NATO và các quốc gia thành viên, theo AFP.



Ngược lại, NATO cũng chỉ trích việc Nga đe dọa sử dụng vũ lực, trong đó có những tuyên bố "vô trách nhiệm liên quan hạt nhân".

Cũng tại diễn đàn nói trên, Tổng thống Putin một lần nữa lên án các cuộc tập trận liên tiếp tại biển Baltic cũng như những ý đồ ngăn chặn tàu thuyền Nga.

"Tất cả những điều này tạo nên sự leo thang căng thẳng. Chúng tôi không có ý định tấn công bất kỳ ai, dù là vào năm 2029, 2030 hay 2050. Tuy nhiên, nếu phải đối mặt với hành động gây hấn, chúng tôi sẽ buộc phải đáp trả. Công dân của các nước châu Âu cần hiểu rõ điều này", ông Putin nhấn mạnh.

Về cuộc xung đột với Ukraine, Tổng thống Putin ngày 1.10 đã bác bỏ khả năng đạt được thỏa thuận ngừng tấn công tầm xa với Kyiv, theo AFP.

"Chúng tôi được bảo rằng: 'Hãy để họ ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của quý vị, rồi quý vị sẽ ngừng tấn công tàu thuyền của họ'. Điều đó thật nực cười", ông Putin nói.

Khi được hỏi về phản ứng của Nga đối với đề xuất này, ông trả lời: "Không". Ông cho biết thêm Nga đã mất khoảng 1% GDP do các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu. GDP năm 2025 của Nga đạt tổng cộng 214.261 tỉ rúp (tương đương 2.800 tỉ USD), theo Hãng tin TASS dẫn ước tính lần thứ hai của Rosstat (cơ quan thống kê Liên bang Nga).

Mặt khác, Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga sẵn sàng chấm dứt xung đột, nhưng chỉ với những điều kiện mà Moscow có thể chấp nhận được, theo RT.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của NATO cũng như Ukraine đối với phát ngôn trên của ông Putin.