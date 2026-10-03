Chiến dịch táo bạo của Ukraine giúp bắt giữ hàng trăm binh sĩ Nga?

Một đơn vị thuộc Quân đoàn 3 của Ukraine chuyên vận hành các phương tiện mặt đất không người lái (UGV) đang chuẩn bị các phương tiện mới để đưa ra thực địa tại một xưởng ở Kharkiv ẢNH: REUTERS

Theo phía Ukraine, một chiến dịch táo bạo của nước này sử dụng các rô bốt được thả xuống sau chiến tuyến cùng những chiếc xe bọc thép chở quân kiểu "ngựa gỗ thành Troy" chứa đầy thuốc nổ đã dẫn đến việc bắt giữ hơn 250 binh sĩ Nga.

Quân đội Ukraine tuyên bố đang dần giành lại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát tại khu vực Donbas ở miền đông Ukraine, trong khuôn khổ chiến dịch phản công mang tên "Vivaldi". Dù chưa thể kiểm chứng mức độ thành công như Kyiv tuyên bố nhưng những thông tin này vẫn thắp lên tia hy vọng giữa bối cảnh ảm đạm đối với Ukraine trong vài tháng qua.

Một đoạn video quay cảnh binh sĩ Nga đầu hàng, do Quân đoàn 3 của Ukraine chia sẻ trong tuần này, cho thấy hàng chục người đàn ông đang đi thành một hàng dọc kéo dài xuyên qua khu rừng, theo CNN.

Điểm nổi bật của chiến dịch Vivaldi là việc Ukraine áp dụng công nghệ một cách sáng tạo, đặc biệt là các loại máy bay không người lái (UAV), thiết bị không người lái mặt đất và xe bọc thép chở quân.

Theo Chỉ huy Quân đoàn số 3 Andriy Biletskyi, trong một đợt tấn công, quân đội Ukraine đã triển khai thành công các hệ thống rô bốt trang bị hỏa lực mạnh bằng đường hàng không tới vị trí sau phòng tuyến của Nga hơn 10 km.

Được điều khiển từ các trung tâm chỉ huy nằm sâu trong vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát, những hệ thống không người lái trên mặt đất này sau đó đã có thể tấn công quân Nga từ một hướng bất ngờ.

Chiến dịch Vivaldi đánh dấu lần đầu tiên Ukraine công khai hoạt động bí mật đưa rô bốt mặt đất ra sau các tuyến phòng thủ của Nga.

Quân đoàn 3 của Ukraine cũng đã cải hoán các xe bọc thép chở quân cũ từ thời Liên Xô cũ thành xe tự hành cảm tử. Những xe này chất đầy thuốc nổ và được điều khiển lao vào các công sự của Nga. Mẫu xe cải hoán này được quân đội Ukraine gọi là "ngựa thành Troy".

Phía Nga chưa bình luận về những thông tin trên.

Các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW-Mỹ) tính toán rằng trong khi lực lượng Nga giành quyền kiểm soát được khoảng 175 km2 lãnh thổ vào tháng 9, nhưng lại để mất 256 km2 ở những khu vực khác.

Chiến dịch Vivaldi đóng vai trò then chốt trong việc này, giúp Ukraine tái kiểm soát gần 150 km2 lãnh thổ, theo ước tính của ISW.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thậm chí còn đánh giá cao hơn những thành quả mà chiến dịch Vivaldi đạt được, cho biết 176 km2 lãnh thổ đã được tái kiểm soát và 5.000 binh sĩ Nga đã bị thương hoặc thiệt mạng kể từ khi chiến dịch bắt đầu. Không thể kiểm chứng độ chính xác của thông tin này.

Tổng thống Putin phát thông điệp liên quan Kaliningrad và xung đột với Ukraine

Phát biểu tại Câu lạc bộ Valdai, một diễn đàn thảo luận có trụ sở tại Moscow, ông Putin hôm 1.10 cho rằng châu Âu và Ukraine lo ngại rằng Kyiv chỉ có thể cầm cự trước đà tiến công của Nga thêm từ 18-24 tháng nữa. Ông Putin nhận định rằng Moscow có thể kiểm soát phần còn lại của vùng Donetsk trong thời gian ngắn hơn thế, đồng thời cho rằng sự kháng cự của Ukraine là vô ích.