Ukraine chuẩn bị tốt hơn cho chiến sự mùa đông ?

Ukraine tăng cường ứng phó

Trang The Kyiv Independent ngày 28.9 dẫn lời Thủ tướng Ukraine Serhii Koretskyi bày tỏ sự lạc quan khi cho biết Ukraine bước vào mùa đông năm nay với sự chuẩn bị tốt hơn so với năm ngoái. Ông Koretskyi ghi nhận những nỗ lực và công tác chuẩn bị nhằm tăng cường khả năng ứng phó của các cơ quan quản lý quân sự, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp nhà nước và các bộ, ngành. "Hiện nay, nhiều cơ sở trọng yếu đã có thêm nguồn điện dự phòng, các cơ sở hạ tầng quan trọng được bảo vệ tốt hơn, đồng thời chúng tôi cũng đã tăng cường dự trữ thiết bị, phụ tùng thay thế cũng như gia tăng số lượng đội ngũ sửa chữa và máy móc" ông cho biết.

Binh sĩ Ukraine chuyển đạn lên xe gần thị trấn Dobropillia ở Donetsk ngày 25.9 Ảnh: Reuters

Song song đó, Thủ tướng Ukraine cảnh báo Nga đã tăng cường năng lực bằng cách dự trữ các tên lửa và máy bay không người lái (UAV) phản lực. Ukraine vẫn đối mặt với những lỗ hổng lớn, bao gồm cơ sở hạ tầng năng lượng chưa được sửa chữa, áp lực lên kho dự trữ phòng không, hạn chế về ngân sách và việc Nga ngày càng sử dụng nhiều loại UAV có tốc độ cao hơn. Hiện Ukraine vẫn đang xoay xở để có đủ nguồn tài chính cho kế hoạch tăng cường khả năng chống chịu của ngành năng lượng, trị giá 5,4 tỉ euro.

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Mỹ tìm hướng xuống thang

Trong khi đó, Mỹ đang tìm cách để Nga và Ukraine dừng tấn công hạ tầng năng lượng của đối phương. Phát biểu với các phóng viên hôm 27.9, ông Trump nói rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đồng ý giảm các cuộc tấn công vào những nhà máy lọc dầu Nga. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, ông đã đề nghị người đồng cấp Ukraine "giảm" các cuộc tấn công đó và ông Zelensky nói rằng Ukraine có thể sẽ làm vậy. Tuy nhiên, Ukraine chưa bình luận về phát biểu trên. Trước đó hôm 14.9, Tổng thống Trump gây bất ngờ khi tuyên bố Nga và Ukraine đạt thỏa thuận về việc không nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng của đối phương, trong khi Nga và Ukraine chưa xác nhận.

Sau cuộc gặp với ông Trump ở New York hôm 22.9, ông Zelensky nói rằng nhà lãnh đạo Mỹ chưa từng đề nghị ông đơn phương ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng một thỏa thuận ngừng tấn công hạ tầng năng lượng chỉ có thể đạt được nếu hai bên đều tuân thủ.

Liên quan nỗ lực đàm phán, hãng TASS ngày 28.9 dẫn lời Đại sứ Nga tại Ấn Độ Denis Alipov cho hay Nga cởi mở với mọi đề xuất thiết thực từ Ấn Độ hoặc các quốc gia khác liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Ông cho biết tình hình hiện tại "rất phức tạp và Nga cần phát triển một công thức và giải pháp lâu dài, nhất quán thay vì chỉ mang tính tạm thời".