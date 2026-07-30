Lãnh đạo công ty máy bay không người lái Nga bị mưu sát

Một ngôi nhà bị tại tỉnh Kharkiv của Ukraine bị UAV tấn công hôm 26.7 ẢNH: REUTERS

Hãng AFP ngày 30.7 đưa tin CEO kiêm nhà sáng lập một công ty sản xuất máy bay không người lái (UAV) của Nga đã bị thương trong một vụ nổ súng, được các công tố viên mô tả là một "âm mưu giết người".

Ông Andrei Cherezov, lãnh đạo Phòng thí nghiệm Vận tải hàng không Nga, đang trên đường đi làm về vào khoảng 1 giờ ngày 29.7 (giờ địa phương) thì bị một kẻ chưa rõ danh tính tấn công.

Vụ nổ súng xảy ra tại thành phố Tula, cách Moscow khoảng 150 km về phía nam. Chi nhánh Ủy ban Điều tra Nga tại Tula cho hay nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện và hiện cơ quan chức năng đang điều tra để xác định thủ phạm và làm rõ tất cả các tình tiết của vụ việc.

Tờ Izvestia cũng đưa tin rằng vợ của ông Cherezov đã nghe thấy 3 tiếng súng nhưng không nhìn thấy rõ hung thủ.

Các công tố viên đã mở cuộc điều tra về tội cố ý giết người, trong khi chưa công bố bất kỳ thông tin nào về tình trạng của ông Cherezov.

Công ty của ông Cherezov nổi tiếng nhất với việc phát triển dòng UAV chiến đấu Ovod được quân đội Nga sử dụng trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Kể từ khi xung đột bùng nổ hồi tháng 2.2022, Ukraine đã nhắm mục tiêu vào một loạt các nhân vật quốc phòng và quân sự Nga. Chính quyền Ukraine chưa đưa ra bình luận nào ngay lập tức về vụ tấn công mới nhất này.