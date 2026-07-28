Romania phản ứng mạnh vụ UAV xâm nhập không phận, Nga lên tiếng

Romania đã bắn hạ 3 chiếc UAV trong 3 ngày liên tiếp vào cuối tuần trước, và Bộ Quốc phòng nước này cũng báo cáo về một vụ xâm nhập mới của UAV trong ngày 27.7, giữa lúc cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn đang diễn ra ác liệt. Romania có biên giới giáp với Ukraine và là một quốc gia thành viên của NATO.

Các mảnh vỡ UAV bị bắn rơi trên lãnh thổ Romania được trưng bày tại Bộ Ngoại giao Romania ở Bucharest (Romania), trong bức ảnh do bộ này công bố vào ngày 27.7 Ảnh: Reuters

Cũng trong ngày 27.7, Bộ Ngoại giao Romania đã triệu tập Đại sứ Nga Vladimir Lipayev về vụ UAV xâm nhập không phận.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Romania cho hay tại cuộc gặp, họ đã thông báo cho ông Lipayev về "quyết định tuyên bố một thành viên thuộc phái bộ Liên bang Nga tại Bucharest là người không được hoan nghênh, đồng thời yêu cầu người này phải rời khỏi lãnh thổ Romania trong vòng 5 ngày".

Phía Romania còn cho ông Lipayev xem các mảnh vỡ của chiếc UAV đầu tiên bị máy bay chiến đấu F-16 bắn hạ sau khi xâm nhập không phận Romania hôm 24.7. Kết quả điều tra xác định chiếc UAV đó thuộc "mẫu Shahed" của Nga, theo giới chức Romania.

Công tác điều tra đối với 2 chiếc UAV còn lại, bị bắn hạ vào ngày 25 và 26.7, vẫn đang được tiến hành. Một quan chức quân sự cấp cao của NATO hôm 26.7 nói rằng một trong số đó cũng có vẻ "có nguồn gốc từ Nga".

Romania 3 ngày bắn rơi 3 UAV bay vào không phận, cáo buộc Nga

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga ngày 27.7 khẳng định Moscow "kiên quyết bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ này", đồng thời gọi động thái của Romania là "một màn dàn dựng tuyên truyền mới".

Bộ Ngoại giao Nga lập luận "chưa có bằng chứng nào về nguồn gốc Nga của những chiếc UAV này được đưa ra", đồng thời chỉ trích sự ủng hộ "không thể chấp nhận được" của Romania đối với Ukraine.

Bộ này còn nhấn mạnh: "Việc trục xuất vô căn cứ một nhà ngoại giao Nga sẽ không được bỏ qua mà không có sự đáp trả".

Romania đã ghi nhận hàng chục vụ UAV vi phạm không phận và rơi kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022, theo AFP.