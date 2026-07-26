Chiến sự Ukraine ngày 1.613: Nga - Ukraine đều tấn công, một nước NATO triển khai F-16

Không quân Ukraine cáo buộc Nga đã phóng hai tên lửa không đối không dẫn đường Kh-59/69 và 157 máy bay không người lái (UAV) trong đêm 24.7 và rạng sáng 25.7, theo trang tin The Kyiv Independent.

Không quân Ukraine tuyên bố hệ thống phòng không đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa một tên lửa và 127 UAV. Tên lửa thứ hai được cho là đã không đến được mục tiêu, trong khi 26 UAV tấn công 9 địa điểm, và mảnh vỡ rơi xuống được ghi nhận tại 4 địa điểm khác.

Lực lượng cứu hỏa làm việc tại hiện trường vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái tại vùng Poltava của Ukraine, trong ảnh được công bố vào ngày 27.6 Ảnh: Reuters

Ngoài ra, giới chức ở 6 tỉnh của Ukraine sáng 25.7 cáo buộc rằng các cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ trước đó đã khiến ít nhất 11 người chết và 70 người bị thương, theo The Kyiv Independent.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 24.7 cảnh báo rằng Nga có kế hoạch phát động một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa nhắm vào Ukraine trong vòng 48 giờ tới và đang chuẩn bị cho một làn sóng huy động quân sự đáng kể vào mùa thu.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 25.7 tuyên bố rằng trong vòng 24 giờ, quân đội Nga đã tấn công các trung tâm hậu cần, xưởng sản xuất và kho chứa UAV tầm xa, nhiên liệu và năng lượng, cơ sở hạ tầng vận tải và cảng biển được Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng, theo Hãng tin Sputnik.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã tấn công những điểm triển khai tạm thời của các đơn vị vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 152 khu vực.

Bộ này còn khẳng định rằng trong cùng thời gian, các nhóm tác chiến của Nga đã khiến Ukraine tổn thất hơn 1.200 quân, và lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 1.060 UAV và 8 quả bom dẫn đường của Ukraine.

Đến tối 25.7 chưa có thông tin phản ứng từ Nga cũng như Ukraine đối với tuyên bố hay cáo buộc của bên kia. Hai bên lâu nay phủ nhận tấn công nhắm vào dân thường.

Xem thêm: Ukraine tố Nga tấn công nhà máy Mỹ ở Zakarpattia

Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu Nga?

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã chặn và phá hủy 328 máy bay không người lái (UAV) do Ukraine phóng vào 21 vùng thuộc Nga cũng như bán đảo Crimea và biển Azov trong thời gian từ 20 giờ ngày 24.7 đến 8 giờ ngày 25.7 (giờ Moscow).

Những vùng của Nga có UAV Ukraine bị bắn hạ gồm Belgorod, Bryansk, Volgograd, Voronezh, Kirov, Kursk, Lipetsk, Nizhny Novgorod, Oryol, Rostov, Ryazan, Samara, Saratov, Tula, Ulyanovsk, Moscow, Krasnodar, CH Chuvash, CH Mari El, CH Bashkortostan và CH Kalmykia, theo Hãng tin TASS.

Khói bốc lên từ kho hàng của công ty Wildberries đang cháy sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của tại thành phố St. Petersburg (Nga) vào ngày 24.7 Ảnh: AFP

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky ngày 25.7 khẳng định quân đội Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Tyumen của Nga và một nhà máy sản xuất linh kiện cho đạn dược ở Kirov.

Ông Zelensky còn thông báo trên mạng xã hội X rằng Ukraine cũng đã tập kích một địa điểm hậu cần ở thành phố Yekaterinburg thuộc tỉnh Sverdlovsk của Nga nhưng không nêu rõ tên địa điểm đó, theo Reuters.

Ngoài ra, một cơ quan an ninh của Ukraine ngày 25.7 thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng UAV Ukraine đã nhắm mục tiêu vào giàn khoan dầu Filanovsky thuộc sở hữu của công ty Lukoil (Nga) ở biển Caspi. Cơ quan này khẳng định cuộc tấn công cũng nhắm vào 2 tàu chở hàng Port Olya 2 và Begey. Hai tàu này bị phía Ukraine nghi tham gia vận chuyển hàng hóa quân sự giữa Nga và Iran.

Đến tối 25.7 chưa có thông tin phản ứng từ Nga cũng như Ukraine đối với tuyên bố của bên kia.

Xem thêm: Ukraine tấn công căn cứ không quân Nga, làm gián đoạn khả năng phóng UAV?

Romania bắn hạ UAV thứ hai xâm phạm không phận

Phía Romania ngày 25.7 thông báo họ đã bắn hạ chiếc máy bay không người lái (UAV) thứ hai xâm phạm không phận trong vòng hai ngày liên tiếp, trên một khu vực dân cư thưa thớt gần biên giới với Ukraine, theo Reuters.

Tổng thống Romania Nicusor Dan viết trên mạng xã hội rằng chiếc UAV thứ hai đã bị bắn hạ lúc 8 giờ 30 sáng 25.7 (giờ địa phương), cách khu đô thị Sfantu Gheorghe khoảng 10 km về phía tây.

Bộ Quốc phòng Romania khẳng định vụ UAV xâm phạm không phận đã bị radar phát hiện lúc 8 giờ 22, và hai máy bay chiến đấu F-16 đã được điều động. Bộ này không nêu rõ nguồn gốc của chiếc UAV bị bắn hạ trong ngày 25.7.

Trước đó, giới công tố Romania khẳng định chiếc UAV đầu tiên bị F-16 bắn hạ hôm 24.7 là của Nga. Đó là lần đầu tiên Romania bắn hạ UAV sau hàng chục vụ xâm phạm không phận, theo Reuters.

Phía Romania khẳng định UAV Nga đã xâm phạm không phận nước này khoảng 30 lần kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022.

Đến tối 25.7 chưa có thông tin phản ứng từ Nga đối với tuyên bố trên của Romania, một quốc gia thành viên của NATO và có chung đường biên giới trên bộ dài 650 km với Ukraine.

Xem thêm: Chiến sự Ukraine ngày 883: Mảnh vỡ UAV Nga rơi ở Romania, NATO lên tiếng