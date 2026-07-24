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Thế giới

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine từ chối đề nghị của Tổng thống Zelensky

Văn Khoa
Văn Khoa
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov ngày 23.7 cho hay ông từ chối lời đề nghị của Tổng thống Volodymyr Zelensky về một vai trò mới sau khi việc ông Fedorov bị miễn nhiệm gây ra làn sóng biểu tình ở Ukraine.

Ông Fedorov nói rằng ông chỉ chấp nhận trở lại vai trò cũ. "Tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ chức vụ nào khác ngoài Bộ trưởng Quốc phòng", ông Fedorov nói với các phóng viên, theo AFP.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine từ chối đề nghị của Tổng thống Zelensky- Ảnh 1.

Ông Mykhailo Fedorov phát biểu trong một cuộc họp báo tại Kyiv (Ukraine) vào ngày 16.7, sau khi tuyên bố từ chức

Ảnh: AFP

"Không có vai trò nào khác có thẩm quyền thực sự để chống lại tham nhũng trong mua sắm công, hoàn thành quá trình chuyển đổi của quân đội, lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch bất đối xứng chống lại đối phương, loại bỏ văn hóa dối trá và thiếu trách nhiệm trong hệ thống", ông Fedorov nhấn mạnh.

Việc Tổng thống Zelensky miễn nhiệm ông Fedorov khỏi chức Bộ trưởng Quốc phòng trong tuần trước đã đẩy Kyiv vào cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc nhất kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào ngày 24.2.2022. Hàng ngàn người ở Ukraine đã biểu tình phản đối quyết định này của ông Zelensky.

Ông Fedorov (35 tuổi) theo chủ nghĩa cải cách được bổ nhiệm vào tháng 1 với nhiệm vụ hiện đại hóa và số hóa quân đội Ukraine. Ông bị miễn nhiệm sau nhiều tháng căng thẳng ngầm với bộ chỉ huy quân đội mà ông cho rằng đã chống lại lời kêu gọi thay đổi của mình.

Sau nhiều ngày biểu tình, Tổng thống Zelensky đã cách chức Tổng tư lệnh quân đội Oleksandr Syrsky, thay thế ông này bằng ông Mykhailo Drapaty, một đồng minh của ông Fedorov và cũng là người theo chủ nghĩa cải cách.

Tuy nhiên, ông Zelensky đã bổ nhiệm một người khác làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng và từ chối lời kêu gọi để ông Fedorov đảm nhiệm lại vai trò cũ. Nhà lãnh đạo Ukraine đã đề nghị ông Fedorov trở lại chính quyền "với một vai trò quan trọng".

Vào ngày 23.7, ông Zelensky thông báo ông đã đề nghị ông Fedorov đảm nhiệm một số vị trí , trong đó có cả chức vụ Phó thủ tướng phụ trách đổi mới quân sự, theo trang tin The Kyiv Independent.

Ông Fedorov là một đồng minh lâu năm của Tổng thống Zelensky, giành được sự ủng hộ cả trong và ngoài quân đội nhờ việc sớm sử dụng máy bay không người lái (UAV), rất lâu trước khi có dấu hiệu rõ ràng rằng UAV trở thành vũ khí quan trọng trong cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài hơn 4 năm qua.

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