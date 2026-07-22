Tổng thống Ukraine cách chức Tổng tư lệnh quân đội, mời cựu Bộ trưởng Quốc phòng quay lại

Việc miễn nhiệm ông Fedorov hồi tuần trước đã châm ngòi cho nhiều ngày biểu tình trên đường phố, đồng thời bộc lộ sự chia rẽ chưa từng có trong quân đội Ukraine về chiến lược của Kyiv trong cuộc xung đột với Nga.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi đã bị cách chức ẢNH: AP

Trong bài phát biểu trên truyền hình khuya 21.7, ông Zelensky cho biết đã bổ nhiệm ông Mykhailo Drapatyi, vị tướng được đánh giá cao về năng lực và tư duy đổi mới, làm Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, theo CNN. Tổng thống Ukraine cho biết ông Drapatyi sẽ phụ trách quá trình tái tổ chức cơ cấu chỉ huy quân đội.

Ông Zelensky cảm ơn những đóng góp của ông Syrskyi, đồng thời ghi nhận vai trò của vị tướng này trong việc chỉ huy bảo vệ Kyiv và phát động chiến dịch tiến công vào tỉnh Kursk của Nga vào mùa hè năm 2024, khi các xe tăng nước ngoài lần đầu tiên tiến vào lãnh thổ Nga kể từ sau Thế chiến 2.

Đồng thời, ông Zelensky đề nghị ông Fedorov trở lại đảm nhận "một vị trí quan trọng trong chính phủ", cho phép ông thống nhất các hoạt động về công nghệ của nhà nước và thúc đẩy lĩnh vực này phát triển. Tuy nhiên, chưa rõ ông Fedorov có chấp nhận đề nghị hay không cũng như chức vụ cụ thể. Sau khi ông Fedorov bị miễn nhiệm, ông Zelensky đã bổ nhiệm cựu chỉ huy các chiến dịch đặc biệt Yevhen Khmara vào chiếc ghế Bộ trưởng Quốc phòng bỏ trống.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov được mời trở lại đảm nhiệm một vị trí trong chính phủ ẢNH: REUTERS

Ở tuổi 35, ông Fedorov tạo dựng danh tiếng nhờ thúc đẩy các cách tiếp cận mới trong lĩnh vực công nghệ và tuyển quân, song cũng xảy ra nhiều bất đồng với các lãnh đạo truyền thống trong Bộ Quốc phòng.

Sáu tháng ông giữ cương vị Bộ trưởng Quốc phòng trùng với giai đoạn Ukraine đạt được nhiều thành công gần đây trên chiến trường. Vì vậy, việc ông bị miễn nhiệm giữa lúc bất đồng với ông Syrskyi đã làm dấy lên làn sóng phản đối nhằm vào cựu tổng tư lệnh.

Các chính sách của ông Fedorov nhấn mạnh vai trò chiến lược của công nghệ quân sự mới, đặc biệt là máy bay không người lái (UAV), loại vũ khí được cho là đã góp phần làm chậm đà tiến công của Nga và gây thiệt hại đáng kể cho các nhà máy lọc dầu sâu trong lãnh thổ Nga.

Ông Fedorov hoan nghênh việc bổ nhiệm ông Drapatyi, cho rằng đây là "luồng gió mới và hy vọng mới cho cuộc đấu tranh của những con người tự do vì tự do và công lý. Đó là tiếng nói của sự thay đổi không thể bị phớt lờ".

Tướng Drapatyi là ai?

Tân Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Mykhailo Drapatyi ẢNH: AP

Ông Mykhailo Drapatyi được đánh giá cao trong quân đội Ukraine và nhận được sự ủng hộ của công chúng. Ông được xem là đồng minh của ông Fedorov trong nỗ lực cải cách quân đội, thúc đẩy áp dụng công nghệ hiện đại và quản lý dựa trên dữ liệu, trái ngược với cách tiếp cận truyền thống của ông Syrskyi, theo tờ The Guardian.

Mang quân hàm thiếu tướng, ông Drapatyi hiện là Tư lệnh Cụm tác chiến liên hợp Ukraine. Ông tham gia chiến đấu chống lực lượng thân Nga ở vùng Donbass từ năm 2014. Ông trở nên nổi tiếng trên toàn quốc sau khi lái một xe chiến đấu bộ binh vượt qua rào chắn do các tay súng thân Nga dựng lên tại thành phố Mariupol.

Trang tin Babel của Ukraine nhận định ông Drapatyi là một trong những chỉ huy chiến trường xuất sắc nhất của nước này, song vai trò mới của ông sẽ chủ yếu tập trung vào cải tổ bộ máy quân đội, thay vì trực tiếp chỉ huy tác chiến.

Tổng thống Zelensky cho biết ông và tân tổng tư lệnh đã thống nhất sẽ tiếp tục các cuộc tấn công tầm xa bằng UAV nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, như các nhà máy lọc dầu.

"Chương trình tấn công của chúng ta sẽ được thực hiện với độ chính xác tuyệt đối", ông Zelensky nói, đồng thời cam kết quá trình bàn giao sau khi ông Syrskyi rời cương vị sẽ diễn ra suôn sẻ và có sự phối hợp chặt chẽ.

Ông cũng cho biết tân tổng tư lệnh sẽ chịu trách nhiệm cập nhật chiến lược quốc phòng và cải tổ cơ cấu lực lượng vũ trang. Một nhiệm vụ cấp bách khác là đẩy mạnh huy động quân, trong bối cảnh sau gần 5 năm chiến sự toàn diện, ngày càng ít người Ukraine sẵn sàng tình nguyện nhập ngũ.