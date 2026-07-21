Tổng tư lệnh Ukraine lên tiếng về mâu thuẫn với cựu Bộ trưởng Quốc phòng

Phát biểu của ông Syrskyi được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cách chức ông Fedorov, một trong những quan chức cấp cao trẻ tuổi và được chú ý nhất tại Ukraine. Quyết định này gây phản ứng mạnh trong dư luận, kéo theo các cuộc biểu tình tại Kyiv từ ngày 16.7.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine phát biểu trước các nhà lập pháp tại Kyiv hồi tháng 11.2024 ẢNH: REUTERS

Theo The Kyiv Independent dẫn nhiều nguồn thạo tin, việc ông Fedorov bị cách chức xuất phát từ những bất đồng sâu sắc với ông Syrskyi. Ông Zelensky hiện cũng đang cân nhắc khả năng cách chức Tổng tư lệnh quân đội Ukraine và quyết định có thể được đưa ra trong vài ngày tới.

Trong bài bình luận đăng trên trang Militarnyi ngày 20.7, ông Syrskyi cho hay: "Chính nỗ lực thực chất, chứ không phải những màn kịch công khai xung quanh nó, mới là yếu tố quyết định thắng lợi trong xung đột".

Đây là lần hiếm hoi ông Syrskyi trực tiếp đề cập một tranh cãi chính trị kể từ khi được bổ nhiệm làm Tổng tư lệnh quân đội Ukraine vào tháng 2.2024. Ông vốn ít trả lời phỏng vấn và hiếm khi bình luận công khai về các vấn đề nội bộ.

Ông Zelensky cân nhắc thay thế Tổng tư lệnh Syrsky

Trước các thông tin về mâu thuẫn với ông Fedorov, ông Syrskyi khẳng định ông luôn xem quan hệ giữa 2 người là quan hệ chuyên nghiệp, dù có những khác biệt trong quá trình làm việc. "Ukraine lớn hơn Fedorov, Syrskyi hay bất kỳ ai trong chúng ta. Thu hẹp cuộc chiến này thành cuộc đối đầu giữa 2 cá nhân là ân huệ lớn nhất mà chúng ta có thể dành cho kẻ thù", ông Syrskyi viết.

Tổng tư lệnh Ukraine cũng bác bỏ cáo buộc cho rằng ông không ủng hộ việc quân đội ngày càng phụ thuộc vào máy bay không người lái (UAV). Ông nhấn mạnh chính mình là người khởi xướng việc thành lập Lực lượng hệ thống không người lái của Ukraine, đồng thời đích thân đề cử ông Robert "Madyar" Brovdi làm chỉ huy lực lượng này.

"Một người 'không muốn chiến đấu bằng UAV' không thể tạo ra binh chủng hệ thống không người lái riêng biệt đầu tiên trên thế giới", ông Syrskyi cho hay.

Bên cạnh vấn đề UAV, ông Syrskyi cũng đề cập đến mua sắm quốc phòng, cải cách huy động quân, hợp đồng quân sự và cơ cấu chỉ huy. Ông chỉ trích một số cải cách hợp đồng quân sự gần đây dưới thời ông Fedorov, cho rằng khoảng 2.000 quân nhân đã ký hợp đồng mới dù các quy định này mới được ban hành hơn một tháng. Theo ông, nhiều binh sĩ sau đó mất tinh thần vì kỳ vọng vào những điều kiện khác.

Ông Syrskyi cũng phản đối việc xem quỹ lương quân nhân là nguồn có thể điều chuyển. Trước đó, ông Fedorov cho hay một phần ngân sách lương của quân đội đã được chuyển sang mua sắm UAV.

Trong thời gian làm Bộ trưởng Quốc phòng, ông Fedorov giám sát nhiều sáng kiến cải cách nhằm tăng cường năng lực quân sự của Ukraine, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và UAV. Do đó, việc ông bị cách chức vấp phải chỉ trích từ một số nghị sĩ, cựu binh và người dân - những người lo ngại quyết định này có thể làm suy yếu xu hướng cải cách tại Bộ Quốc phòng Ukraine.

Các cuộc biểu tình phản đối việc cách chức ông Fedorov đã thu hút hàng nghìn người tại Kyiv. Nhiều người biểu tình cũng kêu gọi ông Syrskyi từ chức.

Căng thẳng giữa ông Syrskyi và ông Fedorov được cho là đã được dự đoán từ khi ông Fedorov được bổ nhiệm, phản ánh khác biệt trong cách tiếp cận lãnh đạo quân sự và văn hóa tổ chức. Ông Syrskyi ủng hộ cơ cấu chỉ huy tập trung cao, trong khi các nhà quan sát cho rằng quân đội Ukraine cần giảm lối điều hành theo kiểu cũ và trao nhiều quyền chủ động hơn cho các đơn vị trên chiến trường, theo The Kyiv Independent.

Những quyết định gần đây của ông Zelensky đang tạo thêm sức ép chính trị, trong bối cảnh Ukraine vừa phải duy trì cải cách quốc phòng, vừa đối mặt yêu cầu ngày càng lớn về hiệu quả chỉ huy trong cuộc xung đột với Nga.