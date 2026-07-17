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Thế giới

Tổng thống Ukraine bổ nhiệm lãnh đạo an ninh làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng

Văn Khoa
Văn Khoa
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16.7 tìm cách dập tắt cuộc khủng hoảng chính trị bùng phát sau khi ông miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng theo đường lối cải cách và bổ nhiệm một quan chức an ninh, theo Reuters.

Tổng thống Zelensky cho hay ông bổ nhiệm ông Yevhenii Khmara, quyền lãnh đạo Cơ quan an ninh nội địa SBU của Ukraine, làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng và sẽ yêu cầu quốc hội phê chuẩn ông Khmara vào vị trí này lâu dài.

"Ông Yevhenii Khmara đã tích lũy được kinh nghiệm sâu rộng và ở nhiều khía cạnh chưa từng có tiền lệ trong các hoạt động tác chiến công nghệ. Đây chính xác là nơi mà nỗ lực phòng thủ của chúng ta nên tập trung trong cuộc chiến này", ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.

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Ông Yevhenii Khmara trong một cuộc họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở thủ đô Kyiv vào ngày 16.7

Ảnh: Reuters

Trong những tháng gần đây, Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ và ngành công nghiệp quốc phòng của Nga. Đội Alpha của SBU, do ông Khmara từng lãnh đạo, đã đóng vai trò chủ chốt trong các cuộc tấn công đó và các chiến dịch lớn khác.

Hiện vẫn chưa rõ khi nào Quốc hội Ukraine sẽ xem xét việc bổ nhiệm chính thức ông Khmara. Phiên họp tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 18.8.

Trước đó, ông Mykhailo Fedorov (35 tuổi) bị miễn nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine trong một cuộc cải tổ chính phủ bất ngờ. 

Hàng trăm người đã xuống đường ở thủ đô Kyiv và các thành phố khác trong ngày 16.7 để yêu cầu bổ nhiệm lại ông Fedorov. Ông đã đặt mục tiêu tái cấu trúc quân đội Ukraine vốn thiếu nhân lực thành một lực lượng chiến đấu hiệu quả hơn để chống lại Nga.

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Ông Mykhailo Fedorov phát biểu trong một cuộc họp báo tại Kyiv ngày 16.7 sau khi tuyên bố từ chức

Ảnh: Reuters

Phát biểu với các phóng viên tại Kyiv hôm 16.7, ông Fedorov cho hay ông đã khước từ lời đề nghị của Tổng thống Zelensky làm cố vấn sau khi nhà lãnh đạo Ukraine từ chối đưa ông vào chính phủ tiếp theo.

Việc ông Fedorov bị miễn nhiệm được cho là minh chứng cho thấy mâu thuẫn giữa ông và Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi trong lần cải tổ thứ hai của Tổng thống Zelensky trong vòng một năm, theo Reuters.

Trong một cuộc công kích gay gắt nhắm vào tướng Syrskyi, ông Fedorov cáo buộc vị tướng này đã cản trở các sáng kiến của Bộ Quốc phòng Ukraine và không giải quyết trực tiếp các vấn đề. "Thay vì tìm cách đánh bại Nga... ông ấy lại tìm cách chia rẽ đất nước", ông Fedorov nói.

Trong một tuyên bố, tướng Syrskyi kêu gọi tập trung vào nỗ lực của Ukraine chống chiến dịch quân sự của Nga và nhắc lại vai trò của mình trong việc giúp bảo vệ thủ đô Kyiv khỏi lực lượng Nga trong những tuần đầu tiên của cuộc xung đột.

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