Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine từ chức sau 6 tháng tại vị





"Được phục vụ nhân dân Ukraine với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng là một vinh dự lớn", ông Fedorov thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram trong một bài đăng dài liệt kê những thành tựu của Bộ Quốc phòng Ukraine.

Ông Fedorov đặc biệt ca ngợi sự phát triển của việc sản xuất và sử dụng máy bay không người lái (UAV) trong cuộc chiến chống lại chiến dịch quân sự của Nga, cũng như sự khởi đầu của các cuộc cải cách quân đội sâu rộng.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở NATO ở Brussels (Bỉ) vào ngày 18.6 Ảnh: AFP

Được bổ nhiệm ở tuổi 35 vào ngày 14.1, ông Fedorov là Bộ trưởng Quốc phòng trẻ nhất trong lịch sử Ukraine. Ông là một trong những người ủng hộ sớm nhất việc sử dụng ngày càng nhiều UAV, vốn đã trở thành một đặc điểm nổi bật của cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Ông cũng đã đạt được thỏa thuận với tỉ phú Mỹ Elon Musk để quân đội được kết nối vệ tinh Starlink và cắt đứt quyền truy cập của quân đội Nga vào hệ thống này.

Một số nghị sĩ Ukraine thông báo trên mạng xã hội sau cuộc gặp với Tổng thống Zelensky hôm 15.7 rằng nhà lãnh đạo này sẽ bổ nhiệm Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng, theo Reuters.

Một số nghị sĩ cho rằng quyết định của ông Zelensky miễn nhiệm ông Fedorov với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng sẽ không giúp ích gì cho nỗ lực của Ukraine chống chiến dịch quân sự của Nga.

Trong đó, ông Oleksandr Merezhko, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Ukraine và là thành viên thuộc đảng của ông Zelensky, bày tỏ thất vọng. "Ông Fedorov… được các đối tác quốc tế của chúng ta đánh giá cao. Tên tuổi của ông ấy gắn liền với hy vọng về những cải cách thực sự trong Bộ Quốc phòng", ông Merezhko viết trên mạng xã hội.

Ngoài ra, bà Maria Berlinska, một tình nguyện viên nổi tiếng và người ủng hộ chiến tranh bằng UAV, cho rằng việc thay thế ông Fedorov là "một trong những sai lầm lớn nhất của Tổng thống Zelensky". "Quyết định này của tổng thống không chỉ gây thiệt hại cho chúng ta, mà còn gây thiệt hại rất lớn. Cái giá phải trả sẽ là sinh mạng và sức khỏe của hàng trăm ngàn người… nếu không muốn nói là nhiều hơn nữa", bà Berlinska bình luận.

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Ông Fedorov thông báo từ chức sau khi Quốc hội Ukraine ngày 14.7 phê chuẩn đơn từ chức của Thủ tướng Yulia Svyrydenko sau một năm tại vị.

Tổng thống Zelensky ngày 15.7 đã đề cử ông Sergii Koretskyi, Tổng giám đốc tập đoàn năng lượng quốc doanh Naftogaz, làm thủ tướng mới của Ukraine, theo Reuters.

Phát biểu với các phóng viên tại Kyiv, ông Zelensky khẳng định ông Koretskyi, là ứng viên phù hợp nhất cho vị trí thủ tướng, vì ưu tiên của Ukraine hiện nay là chuẩn bị cho mùa đông sắp tới.

Quốc hội Ukraine nhiều khả năng sẽ thông qua đề cử của ông Zelensky do đảng cầm quyền đang nắm đa số ghế.