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Thế giới

Ukraine truy nã chỉ huy lữ đoàn bị cáo buộc bắt cóc, giết người

Vi Trân
Vi Trân

Quân đội Ukraine đã truy nã chỉ huy một lữ đoàn và một số binh sĩ với cáo buộc bắt cóc và giết người.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 11.7 phát lệnh truy nã ông Stanislov Luchanov, chỉ huy Lữ đoàn cơ giới độc lập 155. Theo The Kyiv Independent, oông Luchanov cùng một số thành viên lữ đoàn đã bị truy tố tội bắt cóc và giết người.

Ukraine truy nã chỉ huy lữ đoàn bị cáo buộc bắt cóc, giết người - Ảnh 1.

Stanislav Luchanov, chỉ huy Lữ đoàn cơ giới độc lập 155 bị truy nã

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE KYIV INDEPENDENT

Theo cáo buộc, ông Luchanov đã dẫn đầu nhóm binh sĩ bắt cóc và sát hại 2 dân thường tại tỉnh Kyiv. Vị chỉ huy sau đó rời khỏi đơn vị mà không xin phép giữa lúc bị điều tra và hiện đang lẩn trốn.

Trong thông báo, quân đội Ukraine nhắc đến ông Luchanov là "cựu chỉ huy".

Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi đã chỉ thị cơ quan an ninh nội bộ quân đội và cảnh sát Kyiv khởi động điều tra hành động của lữ đoàn. Kết quả là ông Luchanov và toàn bộ những người tham gia việc phạm tội được xác định đã bị truy tố về hành vi bắt giữ người trái phép và cố ý giết người.

Trang Hromadske đưa tin có 9 binh sĩ của lữ đoàn bị bắt. Theo trang tin này, một nhóm người đã đột nhập vào một ngôi nhà tại Kyiv vào tối 27.6 rạng sáng 28.6 và bắt cóc 2 anh em. Nguồn tin từ lực lượng hành pháp nói với báo Ukrainska Pravda rằng hai nạn nhân bị đưa đến tỉnh Poltava và bị sát hại tại đó. Toàn bộ quân nhân liên quan vụ án đã bị đình chỉ công tác.

Nếu bị xác định phạm tội, những người này sẽ phải chịu trách nhiệm đúng với pháp luật bất chấp chức vụ hay công trạng trước đó.

Lữ đoàn cơ giới độc lập 155 của Ukraine đã vướng nhiều bê bối trong thời gian diễn ra xung đột với Ukraine. Đây là đơn vị được đào tạo theo "chuẩn Pháp" với nhiều binh sĩ được đào tạo tại Pháp, trang bị vũ khí hiện đại của quốc gia NATO. Tuy nhiên, nhiều thành viên của đơn vị này đã bị cáo buộc bỏ trốn khi đang ở Pháp.

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