Ukraine đổi chiến lược chính trị, chuẩn bị cho mùa đông

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko ngày 12.7 xác nhận sẽ từ chức sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo cải tổ nội các. Viết trên mạng xã hội, ông Zelensky cho biết bà Svyrydenko, người kế nhiệm ông Denys Shmyhal trên cương vị thủ tướng vào tháng 7.2025, giờ đây sẽ đảm nhận vai trò mới là dẫn đầu hợp tác với các đối tác hàng đầu của Ukraine.

Nhiều thay đổi lớn

Theo Tổng thống Zelensky, Ukraine đang thay đổi chiến lược chính trị, với từng định hướng chính sách đối ngoại ưu tiên sẽ được giám sát bởi một người có kinh nghiệm dày dặn, có khả năng thực hiện các thỏa thuận đạt được ở cấp lãnh đạo và đáp ứng kỳ vọng của người dân Ukraine. "Tôi đã thảo luận chi tiết với Thủ tướng Svyrydenko. Chúng tôi nhất trí rằng việc thực hiện những thay đổi này đòi hỏi phải cải tổ nội các", tờ The Kyiv Independent dẫn lời ông Zelensky cho biết.

Ông Zelensky và bà Svyrydenko thăm một khu vực ở Kyiv bị thiệt hại trong chiến sự hôm 15.6 ẢNH: REUTERS

Bà Svyrydenko, cựu Bộ trưởng Kinh tế, cho hay bà đã gặp Tổng thống Zelensky để thảo luận về những thách thức của Ukraine, cũng như những thay đổi cần thiết để củng cố hoạt động của chính phủ và mối quan hệ của Kyiv với các đối tác quốc tế.

Về chiến lược chính trị mới, ông Zelensky cho biết ưu tiên chính sách ngoại giao của Ukraine bao gồm các thỏa thuận với Mỹ để cấp phép sản xuất tên lửa phòng không Patriot, dự án phòng thủ tên lửa đạn đạo của châu Âu, cũng như quá trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và việc thiết lập lại quan hệ với Hungary và Ba Lan. Ngoài ra, Ukraine còn ưu tiên hợp tác kinh tế, an ninh với các nước vùng Vịnh và phối hợp với Trung Quốc cùng các tổ chức quốc tế để chấm dứt xung đột với Nga.

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Bảo vệ hạ tầng

Trước những dự báo về mùa đông năm nay còn khắc nghiệt hơn, Tổng thống Zelensky kêu gọi ngành năng lượng đẩy nhanh công tác chuẩn bị, đồng thời cảnh báo rằng những cải cách và nỗ lực tăng cường khả năng chống chịu đang bị tụt hậu. Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Năng lượng Denys Shmyhal hôm 12.7, ông Zelensky nhấn mạnh việc cần phải có thêm những biện pháp cương quyết hơn để bảo vệ hạ tầng năng lượng của Ukraine, cũng như tầm quan trọng trong công tác chuẩn bị ở cấp địa phương.

Vào mùa đông năm ngoái, những đợt mất điện và thiếu nhiệt sưởi ấm khiến hàng triệu người Ukraine phải chống chọi trong điều kiện nhiệt độ âm. Theo ông Zelensky, một trong những vấn đề chính là việc thiếu cải cách tại các công ty năng lượng nhà nước, vốn cung cấp phần lớn nguồn cung năng lượng cho Ukraine. Trong thông cáo đưa ra hôm 12.7, nhà lãnh đạo cho rằng các công ty nhà nước cần tăng tốc cải cách nhằm tăng cường khả năng chống chịu trong chiến sự. Trước đó, truyền thông Ukraine cho rằng nước này chưa sẵn sàng cho mùa đông sắp tới và chưa có được ngân sách 6,2 tỉ USD cần thiết cho kế hoạch đảm bảo năng lượng trên toàn quốc.

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