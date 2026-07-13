Tổng thống Ukraine miễn nhiệm thủ tướng

Viết trên mạng xã hội X, ông Zelensky cho biết Ukraine đang “thay đổi chiến lược chính trị”. Ông nêu thêm đã đề nghị một vị trí mới cho bà Svyrydenko để dẫn dắt “một lĩnh vực mới, mang tính trọng yếu với một đối tác chủ chốt”.

Ông Zelensky không nêu rõ ai sẽ được đề cử lãnh đạo chính phủ mới hay vị trí tiếp theo của bà Svyrydenko là gì.

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko tại phiên họp quốc hội Ukraine hồi tháng 7.2025 ẢNH: REUTERS

Tổng thống Ukraine cũng bày tỏ kỳ vọng sẽ sớm cùng quốc hội khẩn trương sắp xếp lại bộ máy chính phủ. Theo luật pháp Ukraine, việc thủ tướng từ chức cần được quốc hội phê chuẩn và sẽ đồng nghĩa giải tán toàn bộ nội các.

Bà Yulia Svyrydenko giữ chức thủ tướng Ukraine từ tháng 7.2025. Bà được xem là người đóng vai trò chủ chốt trong việc đạt được thỏa thuận khoáng sản giữa Ukraine và Mỹ.

Viết trên X, bà Svyrydenko bày tỏ: “Tôi biết ơn Tổng thống Zelensky vì đã tin tưởng và đánh giá cao năng lực của đội ngũ chính phủ. Tôi vinh dự được lãnh đạo Ukraine đi qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử đất nước thời hiện đại”.

Các nhà lập pháp tiết lộ những ứng viên tiềm năng kế nhiệm bà Svyrydenko bao gồm Bộ trưởng Năng lượng Denys Shmyhal, Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov và ông Serhiy Koretskyi, Giám đốc Công ty năng lượng nhà nước Ukraine Naftogaz.

Nghị sĩ phe đối lập tại Ukraine Yaroslav Zhelezniak dự đoán ông Koretskyi có cơ hội lớn nhất được đề cử làm thủ tướng. Trong khi đó, bà Svyrydenko nhiều khả năng sẽ đảm nhận chức đại sứ Ukraine tại Mỹ.

Ngoài các vị trí chính phủ, ông Zelensky cho biết sẽ có thêm những thay đổi trong bộ máy lãnh đạo tại những cơ quan thực thi pháp luật. Lần cải tổ sắp tới sẽ là lần thứ 4 ông Zelensky sắp xếp lại chính phủ quy mô lớn kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát đầu năm 2022.