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Thế giới

Ukraine bầu CEO công ty dầu khí làm tân thủ tướng

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Quốc hội Ukraine ngày 16.7 đã bỏ phiếu bổ nhiệm ông Sergii Koretskyi - Tổng giám đốc (CEO) Công ty dầu khí quốc doanh Naftogaz - làm thủ tướng.

Theo Reuters ngày 16.7, có 289 nghị sĩ Ukraine bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Sergii Koretskyi làm thủ tướng. Trước đó, ông Koretskyi đã được Tổng thống Volodymyr Zelensky chính thức đề cử. Ông Zelensky không có mặt tại phiên họp bỏ phiếu.

Phát biểu trước quốc hội, ông Koretskyi cho biết sẽ “làm mọi thứ trong năng lực để cống hiến cho đất nước”. Ông cũng vạch ra những ưu tiên của chính quyền mới, bao gồm chuẩn bị các phương án cho mùa đông, hỗ trợ quân đội Ukraine và các cộng đồng ở tiền tuyến, ổn định kinh tế, tăng cường hợp tác quốc tế và thúc đẩy nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Ukraine bầu lãnh đạo công ty dầu khí làm tân thủ tướng - Ảnh 1.

Ông Sergii Koretskyi, người được quốc hội Ukraine ngày 16.7 bỏ phiếu bổ nhiệm làm tân thủ tướng

ẢNH: AFP

Việc bổ nhiệm ông Koretskyi là một phần trong công cuộc cải tổ chính phủ tại Ukraine. Vào tuần này, cựu Thủ tướng Yulia Svyrydenko đã từ chức, sau đó Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov cũng từ chức.

Ông Koretskyi cũng dành lời khen cho Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko, người được dự đoán sẽ kế nhiệm ông Fedorov.

“Dựa trên kinh nghiệm thực tế từ mùa đông mới đây, tôi đã trực tiếp chứng kiến công việc của Bộ Nội vụ. Tôi đánh giá cao công việc của bộ và cá nhân ông Klymenko. Tôi tin rằng ông ấy là một bộ trưởng mạnh mẽ, chuyên nghiệp và hiệu quả”, ông Koretskyi nói trước quốc hội Ukraine.

Trong diễn biến liên quan, The Kyiv Independent đưa tin phó tư lệnh Không quân Ukraine Pavlo Yelizarov đã từ chức ngày 16.7 sau sự ra đi của ông Fedorov. “Tôi cho rằng việc loại ông Fedorov là một điều tai hại đối với năng lực phòng thủ của đất nước”, ông Yelizarov viết trên mạng xã hội, đính kèm đơn từ chức.

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