Biển Azov thành điểm nóng mới trong xung đột Nga - Ukraine

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi lực lượng Ukraine thông báo đã dùng máy bay không người lái (UAV) tập kích 11 tàu Nga trên biển Azov trong rạng sáng 14.7. Qua đó, quân đội Ukraine tuyên bố đã đánh trúng 116 phương tiện Nga tại vùng biển trên trong 9 ngày. Các nguồn thạo tin tiết lộ nhiều tàu chở ngũ cốc đã bốc cháy, khiến hoạt động di chuyển từ Azov đi qua eo biển Kerch để vào biển Đen bị hạn chế nghiêm trọng.

Quân đội Ukraine công bố hình ảnh từ UAV nhắm đến tàu dầu Nga trên biển Azov ngày 9.7 Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov chỉ trích các cuộc tấn công vào biển Azov nhằm mục đích phá hoại và đe dọa. Trong khi đó, phía Ukraine khẳng định chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự hoặc hỗ trợ năng lực tác chiến của Nga. Bộ Nông nghiệp Nga cho biết đang chuẩn bị các phương án thay đổi các tuyến xuất khẩu ngũ cốc sang các cảng ở biển Đen hoặc biển Baltic.

Ngoài diễn biến leo thang trên biển Azov, lực lượng Nga và Ukraine còn tăng cường không kích vào thủ đô của nhau. Reuters hôm qua (15.7) dẫn lời Thị trưởng Moscow (Nga) Sergey Sobyanin cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn phần lớn trong số 340 UAV Ukraine hướng về phía thủ đô trong vòng 24 giờ. Ở chiều ngược lại, Ukraine thông báo Nga tập kích Kyiv bằng UAV và tên lửa đạn đạo trong ngày 14.7, đánh dấu đợt tấn công thứ 5 vào thủ đô Ukraine trong tháng này. Nga và Ukraine không bình luận về tuyên bố của đối thủ, cũng như phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.

Nga nói phá kế hoạch đưa UAV Ukraine đánh cơ sở chiến lược ngay Moscow

Trong diễn biến liên quan, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen hôm qua đã có chuyến thăm thứ 11 đến Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2.2022. Bà cho biết sẽ công bố các sáng kiến hợp tác quốc phòng giữa Ukraine và Liên minh Châu Âu (EU), cũng như sẽ thảo luận về các phương án chuẩn bị cho mùa đông.