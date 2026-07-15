Nga nói phá kế hoạch đưa UAV Ukraine đánh cơ sở chiến lược ngay Moscow

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) trong một tuyên bố hôm 14.7 tuyên bố đã ngăn chặn mưu toan của Ukraine nhằm tấn công một trong những doanh nghiệp quốc phòng "chiến lược" hàng đầu tại vùng Moscow bằng 35 UAV mang chất nổ.

FSB cho biết đã nắm được thông tin tình báo vào đầu năm nay về kế hoạch của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) nhằm đưa hàng chục UAV vào Nga qua ngả Slovakia, Ba Lan và Belarus.

Các UAV được giấu bên trong một lô hàng gạch men Tây Ban Nha và cuối cùng được chuyển đến một nhà kho ở vùng Moscow nằm không xa mục tiêu dự định. Một người đàn ông địa phương đuọc SBU tuyển mộ đã thuê cơ sở này. Hai đồng phạm khác, đều mang quốc tịch Moldova, đã giúp biến nhà kho thành nơi triển khai UAV với sự giám sát và chỉ đạo từ các đặc vụ Ukraine qua Internet.

FBS cho biết 35 máy bay không người lái (UAV) mang theo thuốc nổ đã bị phá hủy ngay trước khi chúng được phóng về phía mục tiêu tại Nga ẢNH: FSB

FSB cáo buộc kế hoạch này đã được "hỗ trợ trực tiếp" bởi các cơ quan an ninh của một số quốc gia châu Âu. Theo FSB, các UAV được trang bị mô-đun điều khiển AI chống tác chiến điện tử do Canada sản xuất và mang lượng chất nổ chứa chất nổ dẻo C4 do Mỹ sản xuất tương đương khoảng 4 kg TNT.

FSB cũng công bố một đoạn phim, mà theo cơ quan này cho thấy các nhân viên an ninh đột kích nhà kho và phá hủy các UAV ngay trước khi chúng được phóng vào mục tiêu. Nghi phạm chính đã bị bắt giữ sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường và đang cố gắng liên lạc với một "nhóm sơ tán" được cho là sẽ giúp người này đến Ukraine.

Trong khi đó, nghi phạm đã thuê nhà kho đã dùng vũ khí đánh trả khi bị vây bắt, và bị tiêu diệt.

Hôm 13.7, FSB cũng đã báo cáo về việc ngăn chặn một vụ tấn công "chưa từng có" khác nhằm vào các sân bay quân sự Nga cũng liên quan đến UAV có trang bị AI điều khiển. Tuần trước, cơ quan này đã thông báo thu giữ 13 UAV có điều khiển AI mà Cơ quan Tình báo Quân đội Ukraine (HUR) đã đưa lậu vào Nga nhằm thực hiện một cuộc tấn công vào một sân bay quân sự tại vùng Rostov ở phía nam nước này.