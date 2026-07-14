Nga nói phá được âm mưu 'ngựa thành Troy' tập kích UAV của Ukraine

Trong một tuyên bố hôm 13.7, FSB cáo buộc kế hoạch này đã được các điệp viên Ukraine chuẩn bị với sự tham gia trực tiếp từ phương Tây.

Theo FSB, cơ quan này đã thu thập được thông tin về kế hoạch của các cơ quan tình báo Ukraine nhằm đưa các UAV có góc nhìn người lái (FPV) mang chất nổ, cùng các trạm điều khiển mặt đất di động cho FPV đến vùng Bryansk của Nga, giáp biên giới với Ukraine.

FSB cho biết các bộ phận ban đầu của thiết bị không người lái được đặt trong các thùng chứa và vận chuyển vào Nga bằng các UAV cánh cố định và khinh khí cầu.

Sau đó, thiết bị được vận chuyển sâu vào nội địa Nga bằng đường bộ, sử dụng các phương tiện dân sự kéo theo rơ-moóc có thiết kế đáy giả.

FSB tuyên bố vừa ngăn chặn một âm mưu lớn của các cơ quan tình báo Ukraine nhằm đưa UAV vào Nga ẢNH: FSB

FSB cho biết các bộ phận UAV cuối cùng đã được đưa đến các khu vực giáp với sân bay Ukrainka tại vùng Amur ở Viễn Đông Nga và sân bay Shagol tại vùng Chelyabinsk ở Ural. Cơ quan này nói các UAV đã được lắp ráp và chuẩn bị triển khai trong các nhà để xe do các nghi phạm thuê.

Theo FSB, "những kẻ thực hiện và đồng phạm tham gia vào các âm mưu khủng bố đã bị bắt giữ", và phía Nga đã thu giữ tổng cộng 24 thiết bị bay.

FSB nói các UAV này mỗi chiếc mang lượng chất nổ tương đương hơn 1 kg TNT và được trang bị các mô-đun điều khiển AI chống tác chiến điện tử do Anh, Mỹ, Canada và Thụy Điển sản xuất.

FSB cũng thu giữ hai trạm điều khiển mặt đất di động, được trang bị lượng chất nổ tự hủy, và các thiết bị liên lạc được các đặc vụ Ukraine sử dụng để liên hệ với chỉ huy của họ.

Tuần trước, cơ quan này đã thông báo thu giữ 13 UAV có AI điều khiển được Cơ quan Tình báo Quân đội Ukraine (HUR) đưa lậu vào Nga nhằm mục đích tấn công một sân bay quân sự tại vùng Rostov phía nam.

Ukraine chưa lập tức bình luận về những thông tin trên.

Chiến thuật này có nhiều điểm tương đồng với cuộc tấn công các căn cứ không quân Nga năm 2025 trong chiến dịch mang tên "Mạng nhện", trong đó Ukraine tuyên bố đã làm khoảng 20 máy bay bị hư hại, trong đó có nhiều oanh tạc cơ chiến lược. Trong cuộc tấn công đó, các UAV đã được giấu trong các xe tải ngụy trang thành xe chở các thành phần lắp ghép nhà gỗ để vận chuyển đến gần mục tiêu.