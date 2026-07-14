Ông Putin nói Nga sẽ đáp trả 'gấp nhiều lần' đòn tập kích của Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 13.7 đã cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ bị đáp trả mạnh mẽ hơn đáng kể.

Ông Putin đưa ra tuyên bố này khi thảo luận trong một sự kiện về cuộc xung đột Ukraine và phản ứng của Moscow đối với sự hậu thuẫn của phương Tây dành cho Kyiv.

Ông Putin nói: "Phản ứng của chúng tôi sẽ luôn tương ứng với mọi cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Chúng tôi sẽ đáp trả tương xứng - nhưng mạnh hơn gấp nhiều lần. Đối phương sẽ cảm nhận được điều đó. Họ đã cảm nhận được rồi, tôi hy vọng vậy. Và họ sẽ còn cảm nhận rõ hơn nữa trong tương lai".

Theo ông Putin, sức mạnh của Nga nằm ở khả năng vượt qua "mọi khó khăn và mọi thách thức", trong khi bộ phận "sợ Nga" của phương Tây liên tục tiếp tục chiến dịch chống lại nước này.

Một tòa chung cư bị hư hại do cuộc không kích của Nga ở Kyiv, Ukraine hôm 8.7 ẢNH: REUTERS

Ông tuyên bố rằng bất chấp mọi áp lực, Nga đang "phát triển nền kinh tế, củng cố hệ thống tài chính, hiện đại hóa lực lượng vũ trang và mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng", và những nỗ lực này đang thay đổi "tình hình trên chiến trường".

Trước đó, các nguồn thạo tin cho hay ông Putin đang bác bỏ các lời kêu gọi đàm phán hòa bình với Kyiv, và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) gần đây của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu và cảng của Nga càng củng cố quyết tâm tiếp tục chiến đấu của ông vào lúc này.

Vào cuối tháng 6, nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố chiến dịch gây áp lực kéo dài 40 ngày, kết hợp các cuộc tấn công tầm xa và các hoạt động bí mật nhằm gây thiệt hại kinh tế cho Nga. Ukraine sau đó đã liên tục tăng cường tấn công bằng UAV vào nhiều cơ sở năng lượng Nga, gây ra thách thức lớn cho thị trường nhiên liệu của nước này..

Để đáp trả, Nga trong các tuần gần đây đã tiến hành nhiều cuộc tập kích sau vào hậu phương của Ukraine, với một trọng tâm là thủ đô Kyiv, nhắm vào các cơ sở công nghiệp-quân sự, các địa điểm lắp ráp và kho chứa UAV, cũng như các kho vũ khí.