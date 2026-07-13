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Ukraine chật vật củng cố phòng không
Video Thế giới

Ukraine chật vật củng cố phòng không

La Vi - Bảo Vinh

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang thay đổi cách tiếp cận ngoại giao nhằm đẩy nhanh việc thực thi các thỏa thuận cung cấp vũ khí từ đồng minh.

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