Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Quân sự

Chiến sự Ukraine ngày 1.476: Nga và Ukraine tuyên bố bất nhất

Thụy Miên
Thụy Miên
11/03/2026 05:08 GMT+7

Giới chức Nga và Ukraine đang đưa ra những tuyên bố trái ngược nhau về thắng lợi của phần mình trên tiền tuyến, trong lúc các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian bị đình trệ vì Washington tập trung vào chiến sự Trung Đông.

Chiến sự Ukraine ngày 1.476: Tuyên bố trái chiều của Nga - Ukraine, Moscow phóng bom lượn - Ảnh 1.

Lính cứu hỏa Ukraine dập lửa tại một khu vực thuộc Kharkiv theo sau đợt tấn công của Nga vào khuya 9.3

ảnh: ap

Nga và Ukraine tiếp tục tấn công lẫn nhau

Hôm 10.3, ông Vadym Filashkin, người đứng đầu chính quyền quân sự Donetsk do Ukraine bổ nhiệm, cho biết thành phố Sloviansk đã trúng 3 bom lượn từ phía Nga, khiến 4 người chết, ít nhất 16 người bị thương.

Những vụ tấn công xuyên đêm 9.3, rạng sáng 10.3 của máy bay không người lái (UAV) Nga tại 3 thành phố khác của Ukraine cũng làm bị thương ít nhất 17 người.

Không quân Ukraine cho biết trong thời gian đó đã bắn hạ 122 trong số 137 UAV của Nga.

Nga chưa bình luận về thông tin trên, nhưng quan chức Nga Rodion Miroshnik nói với TASS rằng đã có 30 người chết, hơn 150 dân thường bị thương trong các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các khu vực Nga kiểm soát trong tuần qua.

Ông Miroshnik cho biết thêm phần lớn dân thường bị thương khi Ukraine tấn công ở Belgorod (thuộc Nga), Kherson, Zaporizhzhia và Donetsk ở Ukraine. Hai bên chưa bình luận về tuyên bố của đối phương nhưng trước nay phủ nhận tấn công dân thường.

Nga công bố số liệu về Donetsk

Ông Denis Pushilin, người đứng đầu khu vực Donetsk do Nga bổ nhiệm, cho biết Ukraine hiện chỉ kiểm soát khoảng 15 – 17% lãnh thổ của khu vực này.

Thông tin này được phát trên đài truyền hình Nga trong cuộc gặp giữa ông Pushilin và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Con số trên do ông Pushilin đưa ra cho thấy Nga hiện kiểm soát từ 83% đến 85% vùng Donetsk và vì thế hơn 90% vùng Donbass, vốn bao gồm Donetsk và Luhansk, do Nga kiểm soát.

Ukraine nói đã giành lại một số khu vực từ tay Nga

Cùng ngày, Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi lực lượng của Nga ở một số trận địa, trong khi Điện Kremlin khẳng định quân đội nước này vẫn đạt được tiến triển trước đối phương.

Phát biểu trên RBC-Ukraine, tướng Oleksandr Komarenko, người đứng đầu Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, cho biết dù thiếu binh lực, quân đội Ukraine trong một chiến dịch phản công gần đây đã giành lại gần như toàn bộ lãnh thổ thuộc Dnipropetrovsk, đẩy bật quân Nga hơn 400 km2.

Vị tướng mô tả tình hình tổng thể trên tiền tuyến là khó khăn nhưng trong vòng kiểm soát, với chiến sự ác liệt nhất tiếp tục diễn ra gần Pokrovsk ở miền đông Ukraine và Oleksandrivka ở phía nam.

Thông tin trên hiện vẫn chưa được xác minh theo nguồn độc lập, nhưng Viện Nghiên cứu Chiến tranh (Mỹ) vào ngày 9.3 nhận định các đợt phản công gần đây của Ukraine "đang tạo nên những tác động chiến thuật, chiến dịch và chiến lược có thể làm gián đoạn kế hoạch tấn công xuân - hè 2026 của Nga".

Trong khi đó, Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho hay Tổng thống Putin trong cuộc điện đàm tối 9.3 đã nói với người đồng cấp Mỹ Donald Trump rằng lực lượng Nga đang "tiến quân khá thành công" tại Ukraine.

Theo ông Ushakov, phía Nga cho rằng những gì đang diễn ra trên các tiền tuyến nên khuyến khích Kyiv tiến tới một giải pháp đàm phán cho cuộc xung đột.

Tin liên quan

Lính Úc có mặt trên tàu ngầm Mỹ đánh chìm tàu Iran

Lính Úc có mặt trên tàu ngầm Mỹ đánh chìm tàu Iran

Thủ tướng Úc Anthony Albanese hôm nay 6.3 xác nhận có thành viên của Lực lượng Quốc phòng Úc trên tàu ngầm Mỹ, nhưng 'không quân nhân nào của Úc' tham gia vụ tấn công làm chìm tàu chiến Iran.

Mỹ điều ‘sát thủ diệt UAV’ đến Trung Đông đối phó Iran

Tàu chiến Iran chìm ngoài khơi Sri Lanka, nghi bị tàu ngầm bắn

Khám phá thêm chủ đề

UKRAINE bom lượn Nga Donetsk UAV Ukraine
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận