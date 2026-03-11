Chiến sự Ukraine ngày 1.476: Nga và Ukraine tuyên bố bất nhất

Lính cứu hỏa Ukraine dập lửa tại một khu vực thuộc Kharkiv theo sau đợt tấn công của Nga vào khuya 9.3 ảnh: ap

Nga và Ukraine tiếp tục tấn công lẫn nhau

Hôm 10.3, ông Vadym Filashkin, người đứng đầu chính quyền quân sự Donetsk do Ukraine bổ nhiệm, cho biết thành phố Sloviansk đã trúng 3 bom lượn từ phía Nga, khiến 4 người chết, ít nhất 16 người bị thương.

Những vụ tấn công xuyên đêm 9.3, rạng sáng 10.3 của máy bay không người lái (UAV) Nga tại 3 thành phố khác của Ukraine cũng làm bị thương ít nhất 17 người.

Không quân Ukraine cho biết trong thời gian đó đã bắn hạ 122 trong số 137 UAV của Nga.

Nga chưa bình luận về thông tin trên, nhưng quan chức Nga Rodion Miroshnik nói với TASS rằng đã có 30 người chết, hơn 150 dân thường bị thương trong các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các khu vực Nga kiểm soát trong tuần qua.

Ông Miroshnik cho biết thêm phần lớn dân thường bị thương khi Ukraine tấn công ở Belgorod (thuộc Nga), Kherson, Zaporizhzhia và Donetsk ở Ukraine. Hai bên chưa bình luận về tuyên bố của đối phương nhưng trước nay phủ nhận tấn công dân thường.

Nga công bố số liệu về Donetsk

Ông Denis Pushilin, người đứng đầu khu vực Donetsk do Nga bổ nhiệm, cho biết Ukraine hiện chỉ kiểm soát khoảng 15 – 17% lãnh thổ của khu vực này.

Thông tin này được phát trên đài truyền hình Nga trong cuộc gặp giữa ông Pushilin và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Con số trên do ông Pushilin đưa ra cho thấy Nga hiện kiểm soát từ 83% đến 85% vùng Donetsk và vì thế hơn 90% vùng Donbass, vốn bao gồm Donetsk và Luhansk, do Nga kiểm soát.



Ukraine nói đã giành lại một số khu vực từ tay Nga

Cùng ngày, Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi lực lượng của Nga ở một số trận địa, trong khi Điện Kremlin khẳng định quân đội nước này vẫn đạt được tiến triển trước đối phương.

Phát biểu trên RBC-Ukraine, tướng Oleksandr Komarenko, người đứng đầu Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, cho biết dù thiếu binh lực, quân đội Ukraine trong một chiến dịch phản công gần đây đã giành lại gần như toàn bộ lãnh thổ thuộc Dnipropetrovsk, đẩy bật quân Nga hơn 400 km2.

Vị tướng mô tả tình hình tổng thể trên tiền tuyến là khó khăn nhưng trong vòng kiểm soát, với chiến sự ác liệt nhất tiếp tục diễn ra gần Pokrovsk ở miền đông Ukraine và Oleksandrivka ở phía nam.

Thông tin trên hiện vẫn chưa được xác minh theo nguồn độc lập, nhưng Viện Nghiên cứu Chiến tranh (Mỹ) vào ngày 9.3 nhận định các đợt phản công gần đây của Ukraine "đang tạo nên những tác động chiến thuật, chiến dịch và chiến lược có thể làm gián đoạn kế hoạch tấn công xuân - hè 2026 của Nga".

Trong khi đó, Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho hay Tổng thống Putin trong cuộc điện đàm tối 9.3 đã nói với người đồng cấp Mỹ Donald Trump rằng lực lượng Nga đang "tiến quân khá thành công" tại Ukraine.

Theo ông Ushakov, phía Nga cho rằng những gì đang diễn ra trên các tiền tuyến nên khuyến khích Kyiv tiến tới một giải pháp đàm phán cho cuộc xung đột.