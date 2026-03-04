Tàu chiến Iran chìm ngoài khơi Sri Lanka, nghi bị tàu ngầm bắn

Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Sri Lanka Vijitha Herath trình bày trước quốc hội nước này rằng tàu chiến Iran, tên IRIS Dena, đã bị chìm ở vùng biển ngoài khơi Sri Lanka thuộc Ấn Độ Dương.

Tàu chiến IRIS Dena của Iran ảnh: afp

Các nguồn thạo tin thuộc hải quân và Bộ Quốc phòng Sri Lanka tiết lộ con tàu bị trúng đòn tấn công từ một tàu ngầm. Còn theo nguồn tin của AFP, gần 150 người mất tích và một số người thiệt mạng trong vụ tàu chiến chìm.

Những nguồn tin quân sự Sri Lanka cho hay vẫn chưa rõ bên nào đã tấn công con tàu. Reuters dẫn lời 3 quan chức Mỹ nói rằng vụ tấn công do quân đội Mỹ thực hiện. Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin.

Một phát ngôn viên hải quân Sri Lanka bác bỏ thông tin về hơn 100 người mất tích, đồng thời từ chối xác nhận các thông tin về nguyên nhân khiến tàu bị chìm.

Người phát ngôn chỉ cho biết 32 người bị thương trong vụ việc đã được Hải quân Sri Lanka cứu và chuyển đến điều trị tại một bệnh viện ở thành phố cảng phía nam Galle.

Hải quân Sri Lanka cho hay vào rạng sáng 4.3 đã nhận được tín hiệu cầu cứu từ một tàu Iran và cấp báo cho không quân nước này. Hai lực lượng đã phối hợp triển khai chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn.

Theo phát ngôn viên, các lực lượng vũ trang Sri Lanka tập trung vào nỗ lực cứu hộ trước và sẽ điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố sau.

Hải quân và Không quân Sri Lanka không công bố hình ảnh về hoạt động cứu hộ do vụ việc liên quan đến quân đội nước khác.

Được biết tàu chiến IRIS Dena đang trên hành trình sau khi tham gia một cuộc tập trận quân sự tại cảng Visakhapatnam, phía đông Ấn Độ.

IRIS Dena (số hiệu 75) là một khinh hạm lớp Moudge thuộc biên chế Hạm đội miền Nam của Hải quân Cộng hòa Hồi giáo Iran. Đây là tàu chiến do Iran tự đóng trong nước và được trang bị tên lửa dẫn đường. Đại sứ Iran tại Colombo Alireza Delkhosh chưa bình luận về vụ việc.