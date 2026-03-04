Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Quân sự

Tàu chiến Iran chìm ngoài khơi Sri Lanka, nghi bị tàu ngầm bắn

Thụy Miên
Thụy Miên
04/03/2026 20:05 GMT+7

Sri Lanka hôm nay (4.3) thông báo về vụ một tàu chiến Iran chìm ngoài khơi nước này, cho biết đã cứu được 32 người trên tàu cũng như vớt một số thi thể từ vùng biển nơi con tàu gặp nạn.

Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Sri Lanka Vijitha Herath trình bày trước quốc hội nước này rằng tàu chiến Iran, tên IRIS Dena, đã bị chìm ở vùng biển ngoài khơi Sri Lanka thuộc Ấn Độ Dương.

Tàu chiến Iran IRIS Dena chìm ngòai khơi Sri Lanka nghi do tàu ngầm tấn công - Ảnh 1.

Tàu chiến IRIS Dena của Iran

ảnh: afp

Các nguồn thạo tin thuộc hải quân và Bộ Quốc phòng Sri Lanka tiết lộ con tàu bị trúng đòn tấn công từ một tàu ngầm. Còn theo nguồn tin của AFP, gần 150 người mất tích và một số người thiệt mạng trong vụ tàu chiến chìm.

Những nguồn tin quân sự Sri Lanka cho hay vẫn chưa rõ bên nào đã tấn công con tàu. Reuters dẫn lời 3 quan chức Mỹ nói rằng vụ tấn công do quân đội Mỹ thực hiện. Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin.

Một phát ngôn viên hải quân Sri Lanka bác bỏ thông tin về hơn 100 người mất tích, đồng thời từ chối xác nhận các thông tin về nguyên nhân khiến tàu bị chìm.

Người phát ngôn chỉ cho biết 32 người bị thương trong vụ việc đã được Hải quân Sri Lanka cứu và chuyển đến điều trị tại một bệnh viện ở thành phố cảng phía nam Galle.

Hải quân Sri Lanka cho hay vào rạng sáng 4.3 đã nhận được tín hiệu cầu cứu từ một tàu Iran và cấp báo cho không quân nước này. Hai lực lượng đã phối hợp triển khai chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn.

Theo phát ngôn viên, các lực lượng vũ trang Sri Lanka tập trung vào nỗ lực cứu hộ trước và sẽ điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố sau.

Hải quân và Không quân Sri Lanka không công bố hình ảnh về hoạt động cứu hộ do vụ việc liên quan đến quân đội nước khác.

Được biết tàu chiến IRIS Dena đang trên hành trình sau khi tham gia một cuộc tập trận quân sự tại cảng Visakhapatnam, phía đông Ấn Độ.

IRIS Dena (số hiệu 75) là một khinh hạm lớp Moudge thuộc biên chế Hạm đội miền Nam của Hải quân Cộng hòa Hồi giáo Iran. Đây là tàu chiến do Iran tự đóng trong nước và được trang bị tên lửa dẫn đường. Đại sứ Iran tại Colombo Alireza Delkhosh chưa bình luận về vụ việc.

Tin liên quan

Xuồng tự sát Iran lần đầu đánh trúng mục tiêu trong xung đột Trung Đông

Xuồng tự sát Iran lần đầu đánh trúng mục tiêu trong xung đột Trung Đông

The War Zone ngày 3.3 đưa tin một tàu chở dầu đã bị xuồng không người lái Iran tấn công trên khu vực vịnh Oman, đánh dấu lần đầu tiên loại khí tài này của Tehran đánh trúng mục tiêu.

Các nước vùng Vịnh chạy đua với thời gian chống trả đòn tập kích của Iran

Mỹ xác nhận 3 tiêm kích F-15 bị Kuwait bắn rơi vì nhầm

Khám phá thêm chủ đề

tàu chiến Iran chìm ngoài khơi Sri Lanka IRIS Dena Tàu ngầm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận