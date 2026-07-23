Ukraine thay tướng giữa dòng vì khủng hoảng chính trị

Ngày 21.7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã miễn nhiệm đại tướng Oleksandr Syrsky (61 tuổi) khỏi vai trò tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang. Vụ việc diễn ra sau cuộc khủng hoảng chính trị khởi đầu bằng việc sa thải bộ trưởng quốc phòng được lòng dân là ông Mykhailo Fedorov.

Cuộc khủng hoảng chính trị

Đại tướng Syrsky đã giữ cương vị tổng tư lệnh từ đầu năm 2024 và nằm trong số những chỉ huy dày dạn kinh nghiệm nhất của Ukraine. Được đào tạo theo hệ thống quân sự trước khi Ukraine tách khỏi Liên Xô, ông Syrsky đã chỉ huy chiến dịch bảo vệ thủ đô Kyiv vào thời điểm cuộc xung đột với Nga bùng phát năm 2022. Cùng năm, ông cũng chỉ huy chiến dịch phản công thần tốc cho phép quân đội Ukraine giành lại quyền kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn tại tỉnh Kharkiv ở đông bắc Ukraine.

Từ trái qua: Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Khmara, tướng Syrsky, Tổng thống Zelensky, thiếu tướng Drapaty trong cuộc họp ngày 22.7 Ảnh: Văn phòng Báo chí Tổng thống Ukraine/Reuters

Tổng thống Zelensky đã công bố việc thay tướng sau khi bất ngờ sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov (35 tuổi) chỉ sau 6 tháng bổ nhiệm. Ông Fedorov được biết đến với các nỗ lực hiện đại hóa quân đội bằng công nghệ, nhưng điều này cũng làm nảy sinh những bất đồng với giới lãnh đạo quân sự. Cựu bộ trưởng cáo buộc ông Syrsky bác bỏ các sáng kiến cải cách và gây sức ép khiến Tổng thống Zelensky cách chức mình. Ông Syrsky bác bỏ những cáo buộc này.

Cuộc khủng hoảng chính trị diễn ra trong bối cảnh Ukraine thông báo đã đạt được những bước tiến đáng kể trên các mặt trận trong năm 2026. Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa tổng tư lệnh quân đội và bộ trưởng quốc phòng đe dọa làm chệch hướng những nỗ lực này. Trước áp lực trên, ông Zelensky cần phải hành động để chấm dứt giai đoạn khủng hoảng và tiếp tục tập trung hoàn thành các mục tiêu quân sự với Nga.

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Hy vọng về luồng gió mới

Theo sau làn sóng biểu tình kéo dài nhiều ngày yêu cầu cách chức ông Syrsky, đến hôm 21.7 ông Zelensky thông báo trên Telegram rằng đã quyết định bổ nhiệm thiếu tướng Mykhailo Drapaty (44 tuổi) thay đại tướng Syrsky làm tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine.

Sau khi được bổ nhiệm, ông Drapaty cam kết sẽ làm việc "với tinh thần trách nhiệm, sự tập trung và lòng tôn trọng" đối với các quân nhân Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Từng giữ chức tư lệnh Lục quân (2024 - 2025) và sau đó là tư lệnh Lực lượng Liên hợp, tân tổng tư lệnh quân đội Drapaty thuộc thế hệ tướng lĩnh mới đã trưởng thành qua nhiều năm đối đầu giữa Nga và Ukraine.

Với việc ông Drapaty được bổ nhiệm, Ukraine trải qua đời tổng tư lệnh thứ ba kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2.2022. Cựu Bộ trưởng Fedorov hoan nghênh việc bổ nhiệm tướng Drapaty, cho rằng đây là động thái tiếp thêm nguồn sinh khí mới cho chiến dịch đối phó Nga.

Tổng thống Zelensky cho biết thiếu tướng Drapaty cùng các chỉ huy khác của quân đội sẽ phải đệ trình chiến lược quốc phòng cho giai đoạn kế tiếp, bao gồm tiếp tục cải cách hệ thống quân đoàn, đẩy nhanh tiến độ cung cấp vũ khí và thiết bị không người lái, tăng cường năng lực phòng không, và xây dựng kế hoạch động viên rõ ràng hơn.

Tổng thống Zelensky ngày 21.7 cũng gặp riêng ông Fedorov, người được cho mang đến đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy nhanh chương trình phát triển công nghệ không người lái giúp Ukraine tạo lợi thế trên các mặt trận. Trong một động thái trấn an người biểu tình, nhà lãnh đạo Ukraine đề nghị ông Fedorov đảm nhận một vị trí quan trọng trong chính phủ, phụ trách lĩnh vực công nghệ của nhà nước. Hiện vẫn chưa rõ câu trả lời của cựu bộ trưởng, nhưng ông Fedorov trước đó cho hay chỉ muốn quay về vị trí cũ.

Về việc Ukraine thay tổng tư lệnh quân đội, Điện Kremlin cho rằng điều này sẽ chẳng thay đổi được tình hình trên tiền tuyến, mà theo Moscow đang phát triển theo hướng có lợi cho Nga, AFP đưa tin.