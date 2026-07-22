Chiến sự Ukraine ngày 1.609: Nga ứng phó chuyện nhiên liệu, còn nội bộ Ukraine 'chưa yên'?

Giao tranh giữa Nga và Ukraine tiếp tục diễn ra căng thẳng tại nhiều khu vực vào ngày 21.7. Tại tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, giới chức địa phương cáo buộc đợt tập kích của Nga vào làng Znamenivka khiến 2 người thiệt mạng. Cùng ngày, phía Kyiv nêu thêm đợt tấn công vào tỉnh Zaporizhzhia, miền nam Ukraine khiến ít nhất 3 người chết và hơn 10 người bị thương, Ukrainska Pravda đưa tin.

Hỏa hoạn tại một tòa chung cư ở tỉnh Zaporizhzhia, Ukraine ngày 21.7 ẢNH: REUTERS

Giới chức Ukraine nhận định Nga đang gia tăng sử dụng các loại bom dẫn đường thả từ trên không nhằm vào các khu vực sát tiền tuyến.

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này ngày 21.7 tuyên bố đã tấn công loạt cơ sở quân sự của Ukraine tại 144 khu vực, đánh chặn 7 tên lửa hành trình Flamingo và bắn hạ 655 máy bay không người lái (UAV) Ukraine. Quyền Thống đốc tỉnh Belgorod (Nga) Alexander Shuvayev cáo buộc đợt tập kích của Ukraine trong 20 và 21.7 vào khu vực này đã khiến 8 dân thường thiệt mạng và hơn 70 người bị thương, theo TASS.

Nga và Ukraine không bình luận về tuyên bố của đối thủ. Hai bên luôn phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.

Nga điều hướng nguồn cung nhiên liệu

Reuters ngày 21.7 đưa tin giới chức Nga đang điều hướng nguồn cung nhiên liệu từ vùng Siberia và tăng cường nhập khẩu từ Belarus nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu hụt tại khu vực thủ đô Moscow. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nhà máy lọc dầu Nga liên tục bị UAV Ukraine tấn công.

Tính đến đầu tháng 7, sản lượng xăng của nước này đã giảm xuống mức tương đương 65% nhu cầu tiêu thụ trung bình. Dù vụ tập kích nhà máy lọc dầu Moscow hồi giữa tháng 6 từng gây khan hiếm, nguồn cung tại khu vực 22 triệu dân này hiện đã ổn định nhờ được ưu tiên phân bổ.

Nga cũng đã bắt đầu nhập khẩu nhiên liệu từ Ấn Độ để đáp ứng nhu cầu 6 triệu tấn/năm của thủ đô. Chính quyền Nga chưa phản hồi thông tin trên. Trong khi đó, Phó thủ tướng Nga Alexander Novak ngày 21.7 cho biết thị trường năng lượng nội địa đã ổn định một phần, song tình hình vẫn còn khó khăn ở một số khu vực.

Rộ tin Ukraine tính thay tổng tư lệnh

Hãng Bloomberg ngày 21.7 dẫn các nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang cân nhắc thay thế Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi bằng thiếu tướng Mykhailo Drapaty, người hiện là Tư lệnh Bộ chỉ huy Các lực lượng liên quân Ukraine.

Một nguồn tin tiết lộ quyết định bổ nhiệm có thể được đưa ra trong vài ngày tới, dù vẫn chưa có quyết định cuối cùng và có tới 11 ứng viên đang được cân nhắc. Tổng thống Zelensky xác nhận đã gặp ông Drapaty vào ngày 20.7 nhưng không đề cập đến kế hoạch thay thế tổng tư lệnh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp ông Yevhen Khmara hồi tháng 1 ẢNH: AFP

Trong diễn biến liên quan, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Yevhen Khmara ngày 21.7 đã chính thức được bổ nhiệm làm bộ trưởng. Quyết định bổ nhiệm cựu chỉ huy lực lượng đặc nhiệm diễn ra vài ngày sau khi cựu Bộ trưởng Mykhailo Fedorov từ chức hôm 15.7.

Trước đó, ông Khmara từng là chỉ huy Trung tâm tác chiến đặc biệt Alpha thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và phụ trách các chiến dịch tầm xa của cơ quan này. Việc thay ông Fedorov đã châm ngòi cho làn sóng biểu tình bước sang ngày thứ 5 liên tiếp tại thủ đô Kyiv và nhiều thành phố khác, nơi đám đông kêu gọi phục chức cho ông Fedorov, theo Kyiv Post.

Ông Fedorov tiết lộ từng thúc đẩy việc thay thế ông Syrskyi do vị tổng tư lệnh này cản trở các cải cách quân sự. Tổng thống Volodymyr Zelensky trước đó từng thừa nhận mối quan hệ giữa hai quan chức trên đã xấu đi nghiêm trọng đến mức họ ngừng nói chuyện trực tiếp.