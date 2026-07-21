Chiến sự Ukraine ngày 1.607: Moscow lại chịu đợt không kích quy mô rất lớn

Ukraine tấn công Nga, hơn 400 UAV tiến về Moscow

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin ngày 20.7 cho biết hơn 400 máy bay không người lái (UAV) đã được phát hiện bay về phía tỉnh Moscow từ tối 19.7 đến sáng 20.7. Hầu hết số đó đã bị ngăn chặn từ xa và tổng cộng 85 chiếc bị bắn rơi khi áp sát thủ đô Nga, ông Sobyanin nói.

Những cột khói bốc lên từ thành phố Podolsk, tỉnh Moscow (Nga) sau vụ tấn công ngày 20.7 ẢNH: REUTERS

Một cột khói khổng lồ bốc lên từ Podolsk, trong đợt tấn công lớn mà Moscow hứng chịu ngày 20.7 ẢNH: REUTERS

Tỉnh trưởng Moscow Andrey Vorobyov thông báo có 10 người bị thương trong đợt tấn công. Theo TASS, đây là một trong những vụ tấn công lớn nhất trong nhiều năm tại Moscow. Trước đó hai ngày, Ukraine tấn công làm cháy kho hàng của hãng thương mại điện tử Wildberries tại Moscow và tỉnh Tambov khiến nhiều người thiệt mạng, dẫn đến việc Nga phóng hàng chục tên lửa đạn đạo về phía Kyiv để đáp trả.

Trong một tuyên bố riêng, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng lực lượng phòng không đã ngăn chặn và phá hủy 381 UAV của Ukraine từ tối 19.7 đến sáng 20.7. Các UAV bị ngăn chặn trên các vùng lãnh thổ Nga, bán đảo Crimea, biển Azov và biển Đen.

Trong một vụ việc khác cùng ngày, quyền Tỉnh trưởng Belgorod của Nga, ông Alexander Shuvayev cáo buộc UAV Ukraine đã "cố tình tấn công" một chiếc xe buýt chở khách tại thành phố Shebekino tại tỉnh, khiến 5 người thiệt mạng và 23 người bị thương.

Ukraine không kích gây thương vong lớn, Nga phóng nhiều tên lửa vào Kyiv

Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận Ukraine đã tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn vào lãnh thổ Nga vào rạng sáng 20.7, nhắm vào một kho dầu, các cơ sở hậu cần ở tỉnh Moscow và 6 tàu Nga trên biển Đen. Ông cho biết đây là hành động đáp trả các cuộc tấn công của Nga và nhằm gia tăng sức ép buộc Moscow chấm dứt xung đột.

Trong khi đó, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống không người lái Ukraine Robert Brovdi cho biết UAV Ukraine đã tấn công 7 tàu thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga, 7 cơ sở năng lượng tại Crimea do Nga kiểm soát và nhiều mục tiêu quân sự khác, bao gồm các hệ thống phòng không. Theo ông, chiến dịch phong tỏa Crimea đến nay cũng đã làm suy giảm khoảng 75% năng lực vận tải phà qua eo biển Kerch, một tuyến hậu cần quan trọng của Nga nối với bán đảo Crimea. Các tuyên bố này hiện chưa được xác minh độc lập.

Khói bốc lên tại một nhà kho bị thiệt hại vì chiến sự ở thành phố Domodedovo, tỉnh Moscow ngày 20.7 ẢNH: REUTERS

Một nhà kho tại Domodedovo, Moscow bị thiệt hại ẢNH: REUTERS

Phía Ukraine không bình luận về con số thương vong do Nga đưa ra nhưng lâu nay nhấn mạnh không nhắm vào dân thường.

Nga oanh tạc cảng biển Ukraine

Ngày 20.7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này tiếp tục tấn công các cảng được sử dụng để hỗ trợ quân đội Ukraine trong đêm.

Theo bộ này, các loại vũ khí chính xác phóng từ trên không và UAV đã đánh trúng các kho chứa nhiên liệu và dầu nhờn tại cảng Odessa, vốn được cho là phục vụ lực lượng vũ trang Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố lực lượng nước này đã tấn công các địa điểm lắp ráp và cất giữ xuồng không người lái của hải quân Ukraine, cùng các khu vực triển khai lực lượng của Ukraine trong 24 giờ qua, theo TASS.

Một tàu dân sự bị cháy ngoài khơi tỉnh Odessa (Ukraine) ngày 19.7 ẢNH: REUTERS

Giới chức địa phương Ukraine ngày 20.7 cho biết các cuộc tấn công của Nga trong vòng 24 giờ đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 162 người bị thương trên khắp Ukraine. Những vụ tấn công gây thương vong nặng nề nhất được ghi nhận tại các tỉnh Zaporizhzhia và Kharkiv.

Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng 2 tên lửa dẫn đường Kh-59/69 từ bán đảo Crimea do Nga kiểm soát cùng 94 UAV tấn công kiểu Shahed vào rạng sáng. Một tên lửa và 9 UAV đã đánh trúng 9 mục tiêu, trong khi quả tên lửa còn lại không tới được mục tiêu.

Nga không bình luận về con số thương vong nhưng lâu nay nhấn mạnh không nhắm vào dân thường.

Lính cứu hỏa dập lửa tại tòa chung cư ở thị trấn Pavlohrad, tỉnh Dniproppetrovsk (Ukraine) sau vụ tấn công ngày 20.7 ẢNH: REUTERS

Người biểu tình ra tối hậu thư cho Tổng thống Ukraine

Một cuộc biểu tình đã diễn ra tại Kyiv vào ngày 20.7 nhằm phản đối quyết định của Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc cách chức cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov trong khi vẫn giữ tướng Oleksandr Syrsky ở cương vị Tổng tư lệnh quân đội.

Sau cuộc biểu tình này, các nhà tổ chức cho biết sẽ tạm dừng các hoạt động biểu tình trong 3 ngày. Thông tin được cựu binh Dmytro Koziatynskyi, một trong những người tổ chức phong trào, chia sẻ với tờ The Kyiv Independent.

Ông Zelensky cân nhắc thay thế Tổng tư lệnh Syrsky

Người dân Ukraine đã biểu tình liên tục mỗi ngày kể từ ngày 16.7 để phản đối việc ông Fedorov - một trong những quan chức cấp cao trẻ tuổi và được ủng hộ nhiều nhất của nước này - bị miễn nhiệm. Trong thời gian giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, ông Fedorov đã triển khai nhiều sáng kiến nổi bật, bao gồm các chương trình cải cách và tăng cường năng lực quân sự cho Ukraine.

Các cuộc biểu tình đã thu hút hàng ngàn người tham gia tại Kyiv, cũng như những đợt xuống đường quy mô nhỏ hơn ở nhiều thành phố khác trên khắp Ukraine.

Theo ông Koziatynskyi, phong trào hiện có 2 yêu cầu rõ ràng: phục chức cho ông Mykhailo Fedorov và miễn nhiệm tướng Oleksandr Syrsky.

"Chúng tôi đã đặt ra thời hạn đến thứ sáu [ngày 24.7] để các yêu cầu của mình được đáp ứng. Sự kiện hôm nay không phải là một cuộc biểu tình - mà là một hành động tập trung vào các yêu cầu của chúng tôi. Sau đó sẽ có một khoảng thời gian tạm ngừng 3 ngày cho đến thứ sáu. Và nếu các yêu cầu của chúng tôi được đáp ứng vào ngày đó, chúng tôi sẽ dừng lại", ông Koziatynskyi cho biết.

Văn phòng Tổng thống Ukraine chưa bình luận. Việc tạm ngừng biểu tình diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Zelensky được cho là đang cân nhắc cách chức ông Syrsky. Một nguồn tin am hiểu vấn đề nói với The Kyiv Independent rằng quyết định có thể được đưa ra trong thời gian tới.



