Nga bị Ukraine tấn công chết chóc nhất trong 2 năm, nói sẽ đáp trả cứng rắn

Rạng sáng 18.7, máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công trung tâm hoàn tất đơn hàng của Wildberries tại thành phố Kotovsk, tỉnh Tambov (Nga) làm 7 nhân viên ca đêm thiệt mạng và 25 người bị thương, trong đó có 7 người nguy kịch, theo Tỉnh trưởng Yevgeniy Pervyshov.

Hãng TASS dẫn lời vị quan chức cho biết các UAV được trang bị đầu đạn có nhiều mảnh nhỏ để gây sát thương nhiều hơn.

Những cột khói đen khổng lồ bốc lên từ một nhà kho tại Elektrostal, tỉnh Moscow (Nga) ngày 18.7 ẢNH: REUTERS

Vụ cháy được cho là xảy ra tại kho hàng của sàn thương mại điện tử Wildberries ẢNH: REUTERS

Một kho hàng tương tự của Wildberries tại thành phố Elektrostal, tỉnh Moscow cũng bị tấn công làm một người thiệt mạng và 37 người bị thương. Tỉnh trưởng Andrey Vorobyov sau đó cập nhật số người bị thương đã tăng lên 61, gồm nạn nhân từ một số vụ tấn công khác trong tỉnh.

Đây là đợt tấn công chết chóc nhất của Ukraine vào lãnh thổ Nga trong hơn 2 năm qua, theo CNN. Wildberries là hãng thương mại điện tử lớn nhất của Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Ukraine đã thực hiện đòn tấn công vào 2 kho hàng lớn tại Moscow và Tambov, cách tiền tuyến lần lượt hơn 500 km và gần 700 km. Nhà lãnh đạo cho rằng những cơ sở này được sử dụng làm nơi cung cấp thiết bị bị cấm vận cho việc sản xuất UAV và thiết bị điều hướng.

Xe và trực thăng cứu hỏa tại đám cháy kho hàng của Wildberries tại Elektrostal, tỉnh Moscow

ẢNH: AFP

Trong một tuyên bố, quân đội Ukraine thông báo "một kho hàng khổng lồ của Wildberries" có diện tích 188.000 m2 đã bị cháy và khói đen bốc lên có thể được nhìn thấy từ cách xa nhiều km.

Hình ảnh và video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các cột khói đen ngùn ngụt khổng lồ bốc lên từ các cơ sở bị tấn công.

Bà Tatyana Kim, nhà sáng lập Wildberries, cho biết đám cháy tại Tambov đã được dập tắt. Bà gọi cuộc tấn công của Ukraine vào các kho hàng của công ty là "kinh hoàng" và hứa sẽ hỗ trợ toàn bộ nạn nhân. Các sản phẩm tại 2 cơ sở bị hư hại đã được tạm thời gỡ khỏi sàn thương mại.

Người dân địa phương chụp ảnh đám cháy tại Elektrostal ẢNH: AFP

Phản ứng của Nga

Ủy ban Điều tra Nga đã mở vụ án hình sự đối với những vụ tấn công nói trên.

Cao ủy Nhân quyền Nga Yana Lantratova đã gửi đơn khiếu nại lên Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Volker Turk và Đặc phái viên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Vanessa Frezier về vụ tấn công. Theo bà Lantratova, những hành động của Ukraine chỉ có thể được miêu tả bằng từ "khủng bố và tội ác chiến tranh chống lại dân thường".

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Leonid Slutsky cáo buộc Ukraine tấn công bừa bãi, không phân biệt đâu là cơ sở quân sự và đâu là cơ sở dân sự.

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Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) Grigory Karasin tuyên bố Moscow sẽ đáp trả nhanh chóng và nghiêm khắc hành động của Kyiv. Bên cạnh đó, thượng nghị sĩ Karasin lên án những hành động leo thang của Ukraine, nhắm vào hạ tầng thiết yếu nhằm gây hoang mang và bất ổn xã hội tại Nga. "Tôi tự tin rằng sự phản ứng của chúng ta sẽ nhanh chóng và kiên quyết", ông Karasin tuyên bố.

Ukraine chưa bình luận về những cáo buộc và lên án từ các quan chức Nga.