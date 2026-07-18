Chiến sự Ukraine ngày 1.604: Tu-95 Nga trúng không kích, Kyiv mở mặt trận châu Phi?

Ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy căn cứ không quân Engels ở Saratov hồi tháng 12.2022 ảnh: reuters

Ukraine nói tập kích căn cứ Nga

Thông báo trên X, Tổng thống Zelensky nói máy bay ném bom chiến lược Tu-95 bị đánh trúng nằm ở căn cứ không quân Engels ở tỉnh Saratov (Nga), nằm cách biên giới Ukraine gần 800 km.

Tu-95 là dòng máy bay ném bom chiến lược tầm xa và thường xuyên được Nga sử dụng để triển khai các đòn tấn công bằng tên lửa hành trình từ không phận Nga đến các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine.

Còn Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho hay chiếc Tu-95 bị "hư hại nghiêm trọng", với phần đuôi bị biến dạng hoàn toàn.

SBU cho hay đây là chiếc máy bay tham gia vào nhiều cuộc không kích được Nga tiến hành ở Ukraine.

Tuy nhiên, cả SBU lẫn ông Zelensky đều không đề cập thời điểm chiến dịch được triển khai. Trong khi đó, một số kênh Telegram của Nga đưa tin căn cứ không quân Engels đã bị các máy bay không người lái (UAV) tập kích khuya 16.7.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Lính cứu hỏa dập lửa tại hiện trường trúng tập kích Nga ở Odessa hôm 17.7 ảnh: reuters

Nga tăng cường tấn công các cảng biển Ukraine ở biển Đen

Cùng ngày, giới chức Ukraine thông báo Nga đã tấn công 2 thành phố cảng của Ukraine trên biển Đen, khiến 3 người tử vong, trong bối cảnh Moscow gia tăng sức ép lên các tuyến vận tải thương mại then chốt của đối phương.

TASS dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga xác nhận lực lượng nước này vào khuya 16.7 rạng sáng hôm sau đã tấn công các cơ sở hạ tầng cảng biển của Ukraine ở Odessa và Chornomorsk.

Vụ việc xảy ra sau khi Nga trong những tuần gần đây tăng cường các vụ tấn công và tập trung vào những cảng nước sâu vốn xử lý phần lớn lượng ngũ cốc và những hàng hóa khác. Đây cũng là những cảng biển đóng vai trò then chốt cho nền kinh tế vào thời chiến của Ukraine.

Quyết định hé lộ mâu thuẫn sâu sắc trong thượng tầng quân sự Ukraine

Theo Reuters dẫn lời các nhà phân tích và các bên giao dịch, những cuộc tập kích trên đã làm gián đoạn một phần hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và gần như làm đình trệ việc thu mua lương thực tại các bến cảng.

Một cư dân Odessa tên Viktoriia kể lại còi báo không kích cứ vang lên hết đợt này đến đợt khác, điều chưa từng diễn ra trước đó.

Về phần mình, Ukraine cũng đẩy mạnh chiến dịch nhằm làm gián đoạn hệ thống hậu cần quân sự của Nga và cô lập bán đảo Crimea.

Tư lệnh Robert Brovdi của Lực lượng không người lái Ukraine cho biết đã có thêm 12 tàu của Nga ở biển Đen trúng tập kích của UAV Ukraine hôm 17.7.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Tàu dầu Arctic Metagaz bị hư hại nghiêm trọng sau vụ tấn công ảnh: reuters

Nga cáo buộc Ukraine muốn mở mặt trận thứ hai ở châu Phi

Trong một diễn biến khác, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Georgy Borisenko cho rằng các binh sĩ Ukraine ở một số nước châu Phi đang tìm cách mở mặt trận thứ hai chống Nga, theo TASS.

Nhà ngoại giao đã đưa ra nhận định trên sau khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trước đó cáo buộc phương Tây với sự hỗ trợ của các tay súng Ukraine, đang mưu đồ làm suy yếu quan hệ của Moscow với các nước ở vùng Sahara-Sahel.

Ông Borisenko đã cung cấp thêm thông tin theo sau thông báo của ông Lavrov, khẳng định nguy cơ này đang mở màn ở Mali, nơi các giảng viên huấn luyện Ukraine (bao gồm những người hướng dẫn điều khiển phương tiện không người lái), đang có mặt trong hàng ngũ các tay súng Hồi giáo.

Thứ trưởng Nga cũng nhắc đến Libya, nơi các huấn luyện viên Ukraine được cho là đã đào tạo lực lượng địa phương sử dụng UAV. Ông Borisenko cho rằng chính những người Ukraine này đã sử dụng xuồng không người lái tấn công tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng Arctic Metagaz của Nga hôm 3.3.

Con tàu đã bị hư hại sau vụ tấn công và đến nay vẫn trôi dạt trên Địa Trung Hải.

Theo Nga, quân nhân Ukraine còn được cho xuất hiện ở một số nước châu Phi khác, như Sudan.

Kyiv chưa bình luận về thông tin trên.