Chiến sự Ukraine ngày 1.602: Biển Đen và biển Azov thành điểm nóng mới

Nga oanh tạc hạ tầng cảng Ukraine

Ngày 15.7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công dữ dội nhằm vào các cảng của Ukraine được sử dụng để tiếp nhận hàng hóa phục vụ lực lượng vũ trang Ukraine.

"Trong đêm qua, các lực lượng vũ trang Nga đã tiếp tục không kích các cảng của Ukraine được sử dụng để tiếp nhận hàng hóa dành cho quân đội Ukraine", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố, theo hãng tin Sputnik.

Theo phía Nga, 4 tàu vận tải chở hàng cho quân đội Ukraine đã bị phá hủy tại các cảng biển Chornomorsk và Dnipro-Bugsky. Ngoài ra, các đòn tấn công của Nga cũng nhằm vào cơ sở hạ tầng cảng, các bồn chứa nhiên liệu và các cơ sở được sử dụng để sản xuất, lắp ráp máy bay không người lái (UAV) tại Odessa và Chornomorsk.

Một tàu dân sự bị cháy sau vụ UAV tấn công ngoài khơi cảng Odessa của Ukraine hôm 14.7 ẢNH: REUTERS

Các quan chức Ukraine xác nhận Nga đã tấn công hạ tầng cảng tại Odessa và Mykolaiv. Tỉnh trưởng Odessa Oleh Kiper nói rằng Nga tiếp tục tấn công bằng UAV và tên lửa trong ngày thứ 5 liên tiếp. Một tòa chung cư 7 tầng tại tỉnh bị trúng tên lửa làm 3 người thiệt mạng và ít nhất 3 người khác bị thương, theo các quan chức sở tại.

Tại tỉnh Mykolaiv kế bên, tỉnh trưởng Vitaliy Kim nói rằng một cuộc tấn công bằng UAV vào rạng sáng 15.7 đã làm một người bị thương.

Trong những ngày gần đây, Nga đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào các cảng nước sâu của Ukraine trên biển Đen thuộc khu vực Odessa mở rộng, theo Reuters. Đây là những cảng xử lý phần lớn hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và các loại hàng hóa khác của Ukraine, đồng thời đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế thời chiến của nước này.

Tập đoàn xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu Ukraine Kernel cho biết đã phải tạm dừng hoạt động tại cảng Chornomorsk sau các cuộc tấn công của Nga. Ngoài ra, một cuộc không kích khác của Nga cũng đã làm hư hại nhà ga xuất khẩu dầu thực vật của công ty này ở tỉnh Odessa.

Nga nói phá kế hoạch đưa UAV Ukraine đánh cơ sở chiến lược ngay Moscow

Ukraine cắt tuyến hàng hải biển Azov

Trong khi đó, Ukraine cũng mở rộng chiến dịch nhằm làm gián đoạn mạng lưới hậu cần của lực lượng Nga tại các khu vực do Moscow kiểm soát ở miền nam Ukraine và cô lập bán đảo Crimea, vùng lãnh thổ mà Nga sáp nhập vào năm 2014.

Chỉ huy Lực lượng hệ thống không người lái Ukraine Robert Brovdi cho biết các UAV của Ukraine đã tấn công 20 tàu của Nga trên biển Đen chỉ trong rạng sáng 15.7, theo Reuters. Bên cạnh đó, tổng số tàu bị không kích tại biển Azov trong tháng này là 116 chiếc.

Ông Robert Brovdi cho biết mục tiêu của chiến dịch là vô hiệu hóa các tàu này thay vì đánh chìm, khiến chúng mất khả năng hoạt động và trôi dạt trên biển.

UAV Ukraine tấn công tàu dầu Nga trên biển Azov. Hình ảnh từ video được công bố ngày 7.7 ẢNH: REUTERS

Ông nói thêm rằng mục tiêu cuối cùng là làm gián đoạn "đội tàu trung chuyển" của Nga gồm các tàu chở dầu cỡ nhỏ và trung bình, vốn được sử dụng để vận chuyển dầu từ các cảng kết nối với kênh đào Volga-Don và biển Azov ra các tàu chở dầu cỡ lớn đang neo đậu ngoài khơi biển Đen.

Theo ông Brovdi, các cuộc tấn công này sẽ làm phức tạp việc vận chuyển nhiên liệu đến bán đảo Crimea, buộc Nga phải phụ thuộc nhiều hơn vào vận tải đường bộ và đường sắt, những phương thức mà Ukraine có thể dễ dàng nhắm mục tiêu tấn công hơn.

Theo các nguồn tin của Reuters, các cuộc tấn công của Ukraine đã buộc Nga - quốc gia xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới - phải hạn chế hoạt động vận tải trên biển Azov, tuyến đường đảm nhận khoảng 25% lượng ngũ cốc xuất khẩu của nước này. Tình trạng hạn chế vận tải vẫn tiếp diễn vào ngày 14.7, theo các nguồn tin.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lên án các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải trên biển Azov, trong khi Bộ Nông nghiệp Nga thừa nhận hoạt động xuất khẩu có thể sẽ phải chuyển sang các tuyến đường khác.

Nga cảnh báo đồng minh của Ukraine

Ngày 15.7, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố bất kỳ lực lượng đa quốc gia nào do các đồng minh của Ukraine triển khai tới nước này sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình đều sẽ không thể được Moscow chấp nhận. Nga cho biết sẽ coi lực lượng đó là mối đe dọa và là mục tiêu quân sự hợp pháp, theo TASS.

Các nước phương Tây trong liên minh ủng hộ Ukraine, còn gọi là "Liên minh tự nguyện", đã họp tại Paris trong tuần này và tái khẳng định ý định triển khai một lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine sau khi các bên ngừng giao tranh. Mục tiêu là trấn an Ukraine và hỗ trợ nước này tái thiết năng lực quân sự.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo khác dự lễ duyệt binh nhân Quốc khánh Pháp tại Paris ngày 14.7 ẢNH: REUTERS

Liên minh cũng cho biết sẽ tiến hành các cuộc tập trận trong những tháng tới nhằm chứng minh khả năng hoạt động của lực lượng này, dự kiến mang tên Lực lượng Đa quốc gia tại Ukraine (MNF-U).

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh: "Trong bối cảnh này, chúng tôi muốn nhắc lại rằng việc triển khai bất kỳ lực lượng quân sự nào của các quốc gia thuộc cái gọi là 'liên minh tự nguyện' tới Ukraine là điều không thể chấp nhận đối với Nga".

"Tôi xin nhắc lại, điều đó trên thực tế sẽ đồng nghĩa với sự can thiệp từ bên ngoài và làm gia tăng các mối đe dọa đối với an ninh của Nga. Chúng tôi sẽ coi những đơn vị đó là các mục tiêu quân sự hợp pháp", bà Zakharova nói thêm.



Ông Zelensky đề cử tân thủ tướng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15.7 đã đề cử người đứng đầu Tập đoàn năng lượng nhà nước Naftogaz làm thủ tướng mới của Ukraine, theo Reuters.

Ông Zelensky đã miễn nhiệm Thủ tướng Yulia Svyrydenko trong tuần này sau chỉ một năm giữ cương vị. Quốc hội Ukraine đã chấp thuận đơn từ chức của bà Svyrydenko hôm 14.7 và dự kiến bỏ phiếu phê chuẩn người kế nhiệm vào ngày 16.7.

Phát biểu với các phóng viên tại Kyiv, ông Zelensky cho biết ông Sergii Koretskyi, Tổng giám đốc tập đoàn năng lượng quốc doanh Naftogaz, là ứng viên phù hợp nhất cho vị trí thủ tướng, vì ưu tiên của Ukraine hiện nay là chuẩn bị cho mùa đông sắp tới.

Quốc hội Ukraine nhiều khả năng sẽ thông qua đề cử của ông Zelensky do đảng cầm quyền đang nắm đa số ghế.

Ông Sergii Koretskyi, Tổng giám đốc Tập đoàn Naftogaz, và Tổng thống Volodymyr Zelensky ẢNH: AFP

"Ưu tiên hiện nay rất rõ ràng - đó là chuẩn bị cho mùa đông. Vì vậy, sau tất cả các cuộc tham vấn, ông Sergii Koretskyi chắc chắn là ứng viên được chuẩn bị tốt nhất cho cương vị Thủ tướng Ukraine", ông Zelensky nói.

Việc thủ tướng từ chức đồng nghĩa toàn bộ nội các cũng phải từ chức theo quy định, mở đường cho một đợt cải tổ chính phủ quy mô lớn.

Đặc biệt, sự chú ý đang dồn vào tương lai của Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov, trong bối cảnh Ukraine đang dần cân băng tình thế trên chiến trường nhờ chiến dịch tấn công tầm xa bằng UAV nhằm vào Nga.

Ông Fedorov (35 tuổi) được biết đến là người thúc đẩy các đổi mới công nghệ và không xuất thân từ hệ thống truyền thống của Bộ Quốc phòng. Ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng cách đây mới 6 tháng.

Khi được hỏi liệu ông Fedorov có tiếp tục giữ chức trong nội các mới hay không, Tổng thống Zelensky cho biết ông sẽ gặp vị bộ trưởng cùng lãnh đạo quân đội vào cuối ngày 15.7, trước cuộc họp dự kiến với các nghị sĩ của đảng cầm quyền.