Chiến sự Ukraine ngày 1.601: Hai bên tấn công diện rộng

Giới chức ở 7 tỉnh của Ukraine sáng 14.7 thông báo cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Nga vào Ukraine trong đêm 13.7 và rạng sáng 14.7 đã khiến ít nhất 7 người chết và 78 người bị thương, theo trang tin The Kyiv Independent.

Đám cháy tại một tòa nhà bị hư hại sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tối 12.7 tại tỉnh Zaporizhzhia (Ukraine) Ảnh: AFP

Các vụ nổ đã làm rung chuyển thủ đô Kyiv ngay sau khi còi báo động không kích vang lên lúc 0 giờ 15 phút ngày 14.7 (giờ địa phương). Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định 16 địa điểm bị hư hại, trong đó có 1 trường học và 1 doanh nghiệp dân sự, nhưng không có thương vong nào được báo cáo ở Kyiv.

Ông Zelensky còn khẳng định các cuộc tấn công của Nga cũng đã nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu ở các tỉnh Dnipropetrovsk, Donetsk, Zhytomyr và Odessa.

Nga đã phóng tổng cộng 8 tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-400, 2 tên lửa hành trình Kh-59/69 và 135 UAV vào Ukraine trong đêm 13.7 và rạng sáng 14.7, theo Không quân Ukraine. Lực lượng này tuyên bố hệ thống phòng không Ukraine đã đánh chặn được 7 tên lửa và 108 UAV.

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Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 14.7 khẳng định trong 24 giờ, lực lượng nước này đã tấn công những địa điểm lắp ráp và lưu trữ UAV tầm xa của Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, theo Hãng tin TASS.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, trong cùng thời gian, hệ thống phòng không đã đánh chặn 715 UAV và 7 quả bom thông minh của Ukraine.

Ngoài ra, số liệu mới nhất từ bộ này cho thấy Ukraine mất 1.380 binh sĩ dọc theo chiến tuyến trong 24 giờ, theo TASS.

Đến tối 14.7 chưa có thông tin phản ứng từ Nga cũng như Ukraine. Hai bên lâu nay phủ nhận tấn công nhắm vào dân thường và mục tiêu dân sự.

Ukraine tấn công 2 nhà máy lọc dầu lớn ở Nga?

Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố đã tấn công 2 nhà máy lọc dầu lớn của Nga, 1 khu vực bốc dỡ hàng hóa, một số tàu và những mục tiêu quân sự và hậu cần khác trong đêm 13.7 và rạng sáng 14.7, theo trang tin The Kyiv Independent.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định tổ hợp Gazprom Neftekhim Salavat ở Cộng hòa Bashkortostan thuộc Nga và nhà máy lọc dầu Afipsky ở vùng Krasnodar Krai của Nga đã bị tấn công.

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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng cơ sở ở Bashkortostan nằm cách tiền tuyến khoảng 1.300 km, trong khi nhà máy lọc dầu gần làng Afipsky cách đó khoảng 400 km.

Tổ hợp Gazprom Neftekhim Salavat là một trong những cơ sở lọc dầu và hóa dầu lớn nhất của Nga, với công suất chế biến hằng năm được thiết kế khoảng 10 triệu tấn dầu, theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine.

Ukraine cũng đã tấn công nhà máy lọc dầu Afipsky ở vùng Krasnodar Krai. Nhà máy lọc dầu này, với công suất chế biến hằng năm được thiết kế khoảng 6,25 triệu tấn dầu, tham gia cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga, theo The Kyiv Independent.

TASS dẫn thông báo từ trung tâm ứng phó khẩn cấp khu vực cho hay lực lượng cứu hỏa đã dập tắt đám cháy tại nhà máy lọc dầu Afipsky.

Khói đen bốc lên từ khu vực nhà máy lọc dầu Moscow của tập đoàn sản xuất dầu khí Nga Gazprom Neft ở ngoại ô phía đông nam thủ đô Moscow (Nga) vào ngày 18.6 Ảnh: AFP

Ngoài cơ sở hạ tầng dầu mỏ, lực lượng Ukraine còn nhắm mục tiêu vào mạng lưới hậu cần hàng hải của Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố một địa điểm chuyển tải hàng hóa giữa các tàu gần Gelendzhik ở vùng Krasnodar Krai đã bị tấn công.

Lực lượng Ukraine cũng đã tấn công 5 tàu chở dầu, 5 tàu chở hàng và 1 tàu kéo ở biển Azov, với mức độ thiệt hại đối với các cơ sở và tàu thuyền vẫn đang được đánh giá, theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố từ 20 giờ ngày 13.7 đến 8 giờ ngày 14.7 (giờ Moscow), các cơ sở phòng không đã chặn và tiêu diệt 288 UAV Ukraine ở 14 vùng của Nga, bán đảo Crimea, cũng như trên biển Azov và biển Đen.

Những vùng của Nga có UAV Ukraine bị bắn hạ gồm Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Oryol, Rostov, Ryazan, Saratov, Tula, Moscow, Krasnodar, và Bashkortostan, theo TASS.

Đến tối 14.7 chưa có thông tin phản ứng từ Nga cũng như Ukraine đối với tuyên bố của đối phương.

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Điện Kremlin phản ứng về phát ngôn của Thủ tướng Đức

Hôm 13.7, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng Moscow không nên đóng vai trò nào trong việc định hình đảm bảo an ninh cho Ukraine, theo Reuters. Ông Merz nhấn mạnh vấn đề này, trọng tâm của những nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài 4 năm rưỡi qua, nên do Ukraine và các đối tác của nước này quyết định, chứ không phải Nga.

Đáp lại, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 14.7 nói rằng phát ngôn trên của ông Merz cho thấy "lập trường bế tắc" mà các chính phủ châu Âu đã đưa ra về cuộc xung đột. "Không thể đưa ra các đảm bảo an ninh mà không có sự tham gia của Nga", ông Peskov nói với các phóng viên.

Phía Ukraine cho hay họ cần sự đảm bảo từ phương Tây để bảo vệ mình trước các cuộc tấn công trong tương lai từ Moscow. Lực lượng Nga đang kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ của Ukraine, theo Reuters.