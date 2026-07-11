Tổng thống Ukraine lập bộ tư lệnh 'tầm xa' đối đầu Nga

"Hôm nay, tôi đã ký một sắc lệnh thành lập một bộ tư lệnh đặc biệt trong Lực lượng vũ trang - một bộ chỉ huy nhằm tác động tầm xa và trên thực tế là tác động toàn cầu đối với Nga để ứng phó cuộc chiến này", Tổng thống Zelensky nói trong bài phát biểu tối 10.7 (giờ Ukraine), theo Reuters.

Hệ thống pháo phản lực đa nòng BM-21 'Grad' của Ukraine khai hỏa về phía các vị trí thuộc Nga tại một địa điểm không được tiết lộ gần Kostyantynivka trong vùng Donetsk (Ukraine) ngày 4.6 Ảnh: AFP

"Bộ tư lệnh này phải tập trung 100% nguồn lực sẵn có vào việc tiếp tục làm giảm khả năng tiến hành xung đột của Nga", nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh. Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Nga.

Trong nhiều tháng qua, máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu trải dài hàng ngàn km ở Nga. Kyiv lập luận những cuộc tấn công như thế là biện pháp trừng phạt tầm xa nhắm vào nguồn đóng góp cho ngân sách của nhà nước Nga và hỗ trợ chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine.

Chỉ riêng trong ngày 10.7, Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố đã tấn công nhà máy lọc dầu Ilsky ở vùng Krasnodar, một trong những nhà máy lớn nhất ở miền nam nước Nga, và khu phức hợp lọc dầu Ust-Luga ở vùng Leningrad, theo Reuters.

Một cảng dầu và một kho chứa dầu ở tỉnh Rostov của Nga cũng bị tấn công, kèm theo các vụ nổ và hỏa hoạn, theo tuyên bố từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine.

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Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố từ 8 đến 20 giờ ngày 10.7 (giờ Moscow), hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 144 UAV có cánh cố định do Ukraine phóng nhắm vào 9 tỉnh của Nga, gồm Belgorod, Bryansk, Kaluga, Rostov, Smolensk, Tver, Tula, Moscow và Krasnodar, cũng như ở bán đảo Crimea và biển Đen", theo Hãng tin TASS.

Hôm 8.7, Nga đã cấm xuất khẩu dầu diesel để đảm bảo đủ nguồn cung trong nước do cuộc khủng hoảng nhiên liệu ở bán đảo Crimea kéo dài nhiều tuần và tình trạng thiếu hụt đáng kể ở một số khu vực khác. Một số nhà máy lọc dầu ở Nga đã phải tạm thời ngừng hoạt động, theo Reuters.