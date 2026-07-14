Chiến sự Ukraine ngày 1.600: Ông Putin tuyên bố tấn công Ukraine 'mạnh hơn gấp nhiều lần'

Ông Putin chủ trì cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga hôm 10.7 ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 13.7 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẽ đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine trên lãnh thổ của mình bằng các cuộc tấn công trả đũa "mạnh hơn gấp nhiều lần".

Trước đó, các nguồn thạo tin cho hay ông Putin đang bác bỏ các lời kêu gọi đàm phán hòa bình với Kyiv, và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) gần đây của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu và cảng của Nga càng củng cố quyết tâm tiếp tục chiến đấu của ông vào lúc này.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các UAV của nước này đã tấn công hai tàu chở hàng được Lực lượng Vũ trang Ukraine sử dụng tại cảng Pivdennyi ở vùng Odessa của Ukraine.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 13.7 cho biết đã thu giữ nhiều máy bay không người lái (UAV) do phương Tây sản xuất và trang bị trí tuệ nhân tạo, được thả xuống lãnh thổ Nga từ các UAV cánh cố định loại lớn và khinh khí cầu của Ukraine.

Các UAV được đưa đến vùng Bryansk gần Ukraine, sau đó các đặc vụ Ukraine vận chuyển chúng trong các xe đầu kéo trang bị đáy giả và chất đầy đồ gia dụng, hướng đến vùng Chelyabinsk ở dãy núi Ural và vùng Amur ở Viễn Đông.

FSB cho rằng kế hoạch của Ukraine là tấn công các căn cứ không quân Shagol và Ukrainka ở những khu vực đó, đồng thời cho biết thêm rằng những đối tượng liên quan đã bị bắt giữ.

Theo FSB, các UAV này được sản xuất tại Mỹ, Anh, Canada và Thụy Điển, mỗi chiếc mang theo hơn 1 kg chất nổ và sử dụng hệ thống định vị bằng trí tuệ nhân tạo để tránh bị Nga gây nhiễu.

Ukraine chưa lập tức bình luận về những thông tin trên.

Chiến thuật này có nhiều điểm tương đồng với cuộc tấn công các căn cứ không quân Nga năm 2025 trong chiến dịch mang tên "Mạng nhện", trong đó khoảng 20 máy bay bị hư hại. Trong cuộc tấn công đó, các xe tải chở nhà nhỏ bằng gỗ có mái che di động đã được sử dụng để vận chuyển UAV đến gần mục tiêu.

Ukraine điều tra tập đoàn quốc phòng lớn nhất sau vụ nổ kinh hoàng

Phương Tây bàn cách hỗ trợ Ukraine

Các đồng minh phương Tây đang tìm cách đảm bảo thêm các cam kết về phòng không cho Ukraine trong cuộc họp tại Paris (Pháp) vào ngày 13.7 (giờ địa phương).

Bất chấp những thay đổi gần đây về cục diện trên chiến trường, tình trạng thiếu hụt hỏa lực phòng không khiến Ukraine ngày càng dễ bị tổn thương trước tên lửa đạn đạo của Nga, theo Reuters.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ cùng khoảng 25 nhà lãnh đạo tham dự cuộc họp Liên minh sẵn sàng, diễn ra vài ngày sau hội nghị thượng đỉnh NATO nhằm thể hiện sự đoàn kết xuyên Đại Tây Dương và sự hỗ trợ lâu dài cho Ukraine.

Trong cuộc họp báo với các phóng viên, một quan chức thuộc phủ Tổng thống Pháp cho biết trọng tâm sẽ là hợp tác chống tên lửa đạn đạo, từ việc tìm nguồn cung cấp thêm tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ và đẩy nhanh việc triển khai hệ thống phòng không SAMP-T của Pháp và Ý đến việc xem xét cách thức các ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu và Ukraine có thể phát triển các giải pháp thay thế.

Chín quốc gia, trong đó có Ý, Đức, Thụy Điển, Đan Mạch và Na Uy, sẽ gặp gỡ các hãng quốc phòng như Eurosam, Leonardo, Thales và Saab trước thềm hội nghị thượng đỉnh để thúc đẩy họ đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực phòng không, các nhà ngoại giao cho biết.

Họ cho biết nhiều khả năng sẽ có thông báo về việc chính thức hóa dự án Freyja - nỗ lực của Ukraine nhằm xây dựng một hệ thống thay thế chi phí thấp hơn so với hệ thống Patriot, được châu Âu hậu thuẫn.

Điện Kremlin ngày 13.7 cho biết đang theo dõi sát sao cuộc họp. Phát ngôn viên Điện Kremlin gọi liên minh trên là khối các nước "muốn chiến sự Ukraine tiếp diễn".

Ukraine chật vật củng cố phòng không

Nga, Ukraine gia tăng không kích

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 13.7 cho biết đã tấn công một kho dầu của Nga tại vùng Stavropol trong đêm, cũng như 3 bể chứa tại một địa điểm bốc dỡ dầu ở cảng Kavkaz thuộc vùng Krasnodar phía nam nước Nga.

Bên cạnh đó, Ukraine cũng đã tấn công hai tàu tuần tra của Nga ở biển Đen và các phà chở ô tô ở Kerch, một thành phố ở phía đông bán đảo Crimea, và tại cảng Kavkaz, theo Reuters dẫn thông cáo của SBU.

Một quan chức địa phương Nga xác nhận có một cuộc tấn công vào một cơ sở công nghiệp ở vùng Stavropol, nhưng không nêu rõ mục tiêu.

Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga ngày 13.7 cho biết lực lượng nước này đã tấn công cơ sở hạ tầng dùng để vận chuyển hàng hóa quân sự cho lực lượng vũ trang Ukraine, gây thiệt hại tại cảng Chornomorsk của Ukraine, gần Odessa.

Cụ thể, các mục tiêu bao gồm cơ sở hạ tầng cảng được sử dụng để dỡ hàng hóa quân sự, các bể chứa nhiên liệu và một kho đạn dược. Bộ này cũng cho biết lực lượng Nga đã tấn công hai phà và một tàu container.

Tập đoàn Kernel Holding, nhà xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu của Ukraine, cho biết đã tạm ngừng hoạt động tại cảng Chornomorsk do một loạt các cuộc tấn công của Nga. Tập đoàn này cho biết chưa rõ thời điểm sẽ khôi phục hoạt động tại cảng này.

Trong một diễn biến khác, trang The Kyiv Independent ngày 13.7 đưa tin Liên minh châu Âu (EU) và Anh tuyên bố áp đặt lệnh cấm vận chung đối với những cá nhân Nga liên quan các cuộc tấn công mạng nhằm vào ít nhất 9 quốc gia EU và cáo buộc FSB phối hợp với nhiều chủ thể nhà nước và phi nhà nước để tấn công khối này.

Theo đó, các hoạt động do mạng lưới này thực hiện bao gồm "xâm nhập mạng lưới chính phủ và phá hoại cơ sở hạ tầng trọng yếu" tại ít nhất 9 quốc gia EU. Nga chưa lập tức bình luận về thông tin này.