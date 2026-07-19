Chiến sự Ukraine ngày 1.605: UAV Ukraine áp sát thủ đô Nga

The Kyiv Independent ngày 18.7 dẫn hình ảnh và video do người dân địa phương đăng trên mạng xã hội cho thấy khói đen dày đặc bốc lên từ một kho dầu tại thành phố Noginsk, cách Điện Kremlin (Moscow) khoảng 50 km về phía đông. Một đám cháy lớn sau đó cũng được ghi nhận tại trung tâm phân phối của nhà bán lẻ trực tuyến Wildberries ở thành phố Elektrostal, phía nam Noginsk.

Khói bốc lên nghi ngút từ một nhà kho sau vụ tấn công bằng UAV tại Elektrostal, vùng Moscow, Nga ngày 18.7.2026 ẢNH: REUTERS

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết hơn 370 UAV Ukraine phóng về phía Moscow, trong đó 64 chiếc bị bắn hạ khi tiếp cận thủ đô.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.

Thống đốc tỉnh Moscow Andrey Vorobyov cho hay một người thiệt mạng và 37 người bị thương, trong đó 8 người trong tình trạng nguy kịch.

Cũng trong đêm 17.7, một trung tâm hậu cần khác của Wildberries tại thị trấn Kotovsk, thuộc tỉnh Tambov (Nga), cũng bị UAV tấn công, theo Hãng thông tấn TASS. Ông Yevgeny Pervyshov, Thống đốc tỉnh Tambov, cho biết vụ việc khiến 7 nhân viên làm ca đêm thiệt mạng và 24 người bị thương. Theo ông Pervyshov, đám cháy tại kho hàng đã được khống chế.

Đợt tấn công mới nhất diễn ra đúng một tháng sau khi Ukraine tiến hành một trong những cuộc tập kích UAV lớn nhất nhằm vào Moscow, trong đó có mục tiêu là Nhà máy lọc dầu Moscow ngày 18.6.

Trong những tháng gần đây, Ukraine tăng cường các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào mục tiêu quân sự, công nghiệp và năng lượng sâu trong lãnh thổ Nga. Phía Ukraine lập luận rằng các cơ sở dầu mỏ là mục tiêu quân sự hợp lệ, cho rằng các địa điểm này cung cấp nhiên liệu và nguồn tài chính cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

Ukraine trước nay phủ nhận tấn công dân thường.

Máy tính 50 USD giúp UAV Nga vượt nhiễu tấn công mục tiêu Ukraine

Nga tập kích Odessa và miền nam Ukraine

Ukraine cáo buộc các cuộc tấn công của Nga trong đêm 17.7 rạng sáng 18.7 khiến 11 người thiệt mạng và 62 người bị thương, theo The Kyiv Independent.

Không quân Ukraine cho biết trong đêm 17.7, Nga phóng 2 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 2 tên lửa chống hạm Oniks, 3 tên lửa dẫn đường Kh-59/69 và 90 UAV tầm xa. Phòng không Ukraine cho hay họ đã đánh chặn 1 tên lửa Kh-59/69 và 69 UAV tại nhiều khu vực ở miền bắc, nam và đông nước này.

Một lính cứu hỏa Ukraine làm việc tại hiện trường bị trúng tên lửa tại Odessa ngày 17.7.2026 ẢNH: REUTERS

Theo phía Ukraine, tên lửa và UAV Nga đánh trúng 19 địa điểm, trong khi mảnh vỡ từ các mục tiêu bị bắn hạ rơi xuống 5 địa điểm khác. Odessa được cho là mục tiêu chính của đợt tập kích.

Một cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng cảng Odessa đã làm hư hại một tàu dân sự treo cờ Quần đảo Marshall. Vụ việc gây cháy trên tàu, buộc toàn bộ 17 thủy thủ sơ tán. Nga cũng tập kích các tỉnh Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk, Dnipropetrovsk, Kharkiv và Sumy.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 18.7 xác nhận lực lượng nước này tiếp tục tấn công các cảng Ukraine mà Moscow cho là được dùng để vận chuyển hàng hóa quân sự. Theo TASS, Nga đã dùng vũ khí chính xác phóng từ trên không, trên bộ và UAV để đánh vào cơ sở dỡ nhiên liệu, bể chứa tại cảng Odessa, cùng 2 tàu được cho là tham gia vận chuyển hàng quân sự tại khu vực cảng Chornomorsk.

Nga cũng tuyên bố UAV Geran-3 đã phá hủy một kho nhiên liệu gần Korop, thuộc tỉnh Chernihiv - nơi Moscow cáo buộc được dùng để cung cấp nhiên liệu cho quân đội Ukraine.

Nga trước nay cũng phủ nhận tấn công dân thường.

Ukraine nỗ lực hàn gắn quan hệ với Ba Lan

Tổng thống Volodymyr Zelensky tìm cách hạ nhiệt căng thẳng với Ba Lan, đối tác quan trọng của Kyiv, sau tranh cãi liên quan quyết định đặt tên một đơn vị quân đội Ukraine là Quân Kháng chiến Ukraine (UPA), theo Reuters.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo tại Kyiv ngày 16.7.2026 ẢNH: AP

Tại cuộc họp với các quan chức cấp cao phụ trách quan hệ với Ba Lan ngày 17.7, ông Zelensky cam kết mở rộng điều tra về các vụ sát hại người Ba Lan liên quan UPA trong Thế chiến 2, đồng thời công khai thêm hồ sơ của Cơ quan An ninh Ukraine và Cơ quan Tình báo đối ngoại Ukraine.

Động thái này diễn ra sau khi quyết định vinh danh UPA hồi tháng 5 gây phản ứng mạnh tại Ba Lan. Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã tước huân chương cao quý nhất của Ba Lan từng trao cho ông Zelensky.

Ông Zelensky nhấn mạnh việc cải thiện quan hệ với Ba Lan có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trong bối cảnh Ba Lan là một trong những nước hỗ trợ Ukraine mạnh mẽ nhất kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt năm 2022.

"Ưu tiên rất rõ ràng: tất cả chúng ta ở châu Âu cần có quan hệ láng giềng tốt đẹp, bình đẳng và cùng có lợi, dựa trên sự tôn trọng. Ba Lan đã hỗ trợ rất lớn cho Ukraine sau khi Nga bắt đầu chiến sự, và chúng tôi rất biết ơn Ba Lan", ông Zelensky viết trên mạng xã hội X sau cuộc họp.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 17.7 hoan nghênh phát biểu của ông Zelensky, cho biết Warsaw sẵn sàng "đối thoại nghiêm túc và thân thiện" về cả những vấn đề hai bên cùng quan tâm lẫn những bất đồng hiện nay.

Ông Zelensky cho biết Ukraine sẽ tăng cường nỗ lực khai quật hài cốt nạn nhân, mở rộng đối thoại lịch sử với Ba Lan và phân bổ thêm nguồn lực cho một viện lịch sử Ukraine. Tuy nhiên, Ukraine chưa phát tín hiệu sẽ hủy quyết định đặt tên đơn vị quân đội theo UPA.