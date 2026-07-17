Giám đốc CIA: trung bình tân binh Nga chỉ trụ được 30 phút trên chiến trường

Theo Defense News, đây là lần đầu tiên một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ công khai đưa ra đánh giá về mức độ thương vong nghiêm trọng của Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Giám đốc CIA John Ratcliffe phát biểu tại hội nghị quốc phòng ở Trường Chiến tranh Lục quân Mỹ tại bang Pennsylvania hôm 15.7 ẢNH: AP

Phát biểu tại một hội nghị về quốc phòng ở bang Pennsylvania ngày 15.7, ông Ratcliffe nói: "Thông tin tình báo của chúng tôi phù hợp với một số báo cáo nguồn mở về Ukraine. Tuổi thọ chiến đấu trung bình của một tân binh Nga khi đến chiến trường Ukraine hiện được ước tính chỉ từ 20 đến 30 phút".

Nga chưa bình luận về tuyên bố của ông Ratcliffe.

Trong nhiều tháng qua, các quan chức châu Âu và Ukraine đều cho rằng thương vong của Nga đã lên mức kỷ lục. Tháng 5, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi nói với các đồng minh NATO rằng Nga mất ít nhất 1.000 binh sĩ mỗi ngày.

Đánh giá của Giám đốc CIA được đưa ra trong bối cảnh công nghệ tác chiến của Ukraine đã làm chậm đà tiến công của Nga trên chiến trường, đồng thời thu hút các đối tác nước ngoài sẵn sàng đầu tư hàng tỉ USD vào ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine.

Ông Ratcliffe cho rằng nguyên nhân là do máy bay không người lái (UAV) tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành những "cỗ máy sát thương chuyên dụng với chi phí thấp".

Theo ông Ratcliffe, điều này cho thấy công nghệ mới có thể thay đổi cục diện chiến tranh một cách quyết định và Mỹ không thể để tụt hậu.

Quân nhân Ukraine phóng rốc két về phía lực lượng Nga tại tỉnh Dnipropetrovsk hôm 22.6 ẢNH: REUTERS

Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), tỷ lệ thương vong giữa Nga và Ukraine đã tăng lên gần 8:1 trong nửa đầu năm 2026, so với mức khoảng 2:1 hoặc 3:1 trong phần lớn thời gian của cuộc xung đột, khi UAV tích hợp AI được triển khai rộng khắp tiền tuyến.

Các nhà nghiên cứu của CSIS ước tính hơn 2 triệu binh sĩ của cả hai bên đã thiệt mạng hoặc bị thương kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào tháng 2.2022. Trong đó, phía Nga chịu khoảng 1,4 triệu thương vong, bao gồm tới 450.000 người thiệt mạng - mức tổn thất trên chiến trường lớn nhất mà một cường quốc phải gánh chịu kể từ Thế chiến 2.

"Bài học rút ra là việc làm chủ các công nghệ mới nổi quan trọng không kém sức mạnh quân sự. Đó là lý do vì sao một lực lượng yếu hơn vẫn có thể cầm chân lực lượng mạnh hơn của Nga sau 4 năm rưỡi", ông Ratcliffe nhấn mạnh.

Ông cũng cho rằng Mỹ cần nghiêm túc rút kinh nghiệm từ chiến trường Ukraine. "Tốc độ tiến quân của Nga đã chững lại khi Ukraine làm chủ các công nghệ mới, đặc biệt là tác chiến bằng UAV và chiến tranh phi đối xứng. Đây là yếu tố cân bằng rất lớn và cho thấy Mỹ phải dẫn đầu trong lĩnh vực này nếu muốn duy trì vị thế trên trường quốc tế", vị lãnh đạo tình báo nói.