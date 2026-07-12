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Thế giới

Ukraine nâng cấp lực lượng tấn công tầm xa

Vi Trân
Vi Trân
Sau những thành công gần đây trong chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh thành lập Bộ Chỉ huy Tấn công tầm xa nhằm vào Nga.

Trong thông điệp vào khuya 10.7, ông Zelensky cho biết nhiệm vụ của bộ chỉ huy mới là tập trung nguồn lực để giảm trừ năng lực chiến đấu của Nga, theo trang tin quân sự Militarnyi. Ông nói rằng lãnh đạo lực lượng này sẽ là một chỉ huy mạnh mẽ và giàu kinh nghiệm, song không nêu rõ là nhân vật nào. Cùng ngày, nhà lãnh đạo cũng ký sắc lệnh thành lập Lực lượng phản ứng nhanh hỗn hợp, tập trung cho nhiệm vụ ứng phó nhanh trên tiền tuyến với những khí tài tấn công hiện đại nhất.

Ukraine nâng cấp lực lượng tấn công tầm xa - Ảnh 1.

24b.jpg: Tên lửa hành trình tầm xa Flamingo do Ukraine sản xuất

Ảnh: AFP

Vài tháng qua, Ukraine đã triển khai năng lực tấn công tầm xa nhằm vào hạ tầng năng lượng và hậu cần trên lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea. Các đợt tấn công đã gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu tại nhiều vùng, buộc Nga phải ban hành lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu tạm thời nhằm bình ổn thị trường nội địa.

Các cuộc tấn công này đánh dấu bước chuyển rõ rệt so với những ngày đầu chiến sự nhưng giới chuyên gia đánh giá còn quá sớm để kết luận rằng Ukraine đã xoay chuyển cục diện. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky ngày 10.7 cũng thừa nhận thực tế này trong bài viết tổng hợp tình hình nửa đầu năm nay, theo AFP. "Không được đánh giá thấp kẻ địch. Chúng ta vẫn còn cách bước ngoặt của cuộc chiến rất xa", ông Syrsky tuyên bố.

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