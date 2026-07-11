Chiến sự Ukraine ngày 1.598: Nga gia cố bảo vệ tiêm kích, Ukraine in tiền giấy mới

Theo báo cáo cập nhật từ Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine, tính đến sáng ngày 10.7, đã xảy ra hơn 280 cuộc đụng độ giữa lực lượng Ukraine và Nga trên khắp chiến trường, trong đó tâm điểm giao tranh diễn ra tại hướng tấn công ở thành phố Kostiantynivka và Sloviansk của tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, Ukrainska Pravda đưa tin.

Quân đội Ukraine cũng tuyên bố thực hiện loạt không kích vào các cơ sở Nga. Tại tỉnh Rostov của Nga, Thống đốc Yury Slyusar thông báo lực lượng phòng không đã đánh chặn hàng chục máy bay không người lái (UAV) Ukraine, song một số công trình ở thị trấn Kagalnik và 2 cơ sở lữu trữ sản phẩm dầu ở thị trấn Azov đã bốc cháy. Theo các kênh truyền thông của Ukraine, mục tiêu bị nhắm trúng có thể bao gồm kho dầu Azov và một nhà máy sản xuất thiết bị dẫn đường cho khí tài Nga.

Binh sĩ Ukraine ngồi trên xe tự hành tại tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine ngày 9.7 ẢNH: REUTERS

Ngoài ra, giới chức tỉnh Krasnodar Krai của Nga thông tin các mảnh vỡ UAV rơi xuống đã gây hỏa hoạn tại một số địa điểm. Các đợt tập kích của Ukraine còn làm sân bay Nga phải tạm gián đoạn và áp dụng các biện pháp hạn chế, bao gồm sân bay Domodedovo ở Moscow và Pulkovo ở St. Petersburg.

Trong khi đó, giới chức quân đội Ukraine thông báo các đợt tập kích của Nga đã gây thương vong tại thành phố Sloviansk, Kramatorsk và Zaporizhzhia của Ukraine. Quan chức quân sự Ukraine tại tỉnh Dnipropetrovsk ngày 10.7 thông báo sơ tán bắt buộc với 2 khu định cư Vasylkivka và Vyshchetarasivka ở tỉnh này.

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này ngày 10.7 cập nhật sau 1 tuần chiến sự (ngày 4 - 10.7), lực lượng Nga đã kiểm soát thêm 4 khu định cư ở Ukraine, đánh chặn gần 5.000 UAV Ukraine.

Nga và Ukraine không bình luận về tuyên bố của đối thủ. Hai bên cũng thường phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.

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Nga gia cố căn cứ bảo vệ tiêm kích

Theo trang Military Watch Magazine, Nga đang gấp rút gia cố một trong những trung tâm hàng không quân sự quan trọng nhất ở vùng Viễn Đông, nhằm đối phó với các đợt tập kích tầm xa của Ukraine.

Ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động thi công quy mô lớn đang diễn ra tại nhà máy Komsomolsk-on-Amur và căn cứ không quân Dzemgi lân cận. Đáng chú ý, các kỹ sư đang dựng hầm trú ẩn kiên cố bao bọc trực tiếp các chiến đấu cơ đang đỗ trên đường băng, cho phép các hoạt động bay vẫn được duy trì liên tục trong quá trình xây dựng.

Kyiv Post ngày 10.7 tiết lộ nhà máy trên là cơ sở duy nhất của Nga sản xuất tiêm kích Su-57 và tiêm kích Su-35. Căn cứ Dzemgi hiện cũng là nơi đồn trú của các phi đội Su-57, Su-35 và Su-30SM2. Động thái trên được cho là phản ánh nỗ lực của Moscow nhằm bảo vệ khí tài quân sự giá trị, sau hàng loạt cuộc không kích của Kyiv nhắm vào các căn cứ nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Giới chức Nga chưa bình luận về hoạt động tại nhà máy và căn cứ không quân nói trên.

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Ukraine phát hành tiền giấy mệnh giá mới

Ngày 10.7, Ngân hàng Trung ương Ukraine thông báo sẽ phát hành tờ tiền mệnh giá 2.000 hryvnia (tương đương khoảng 45 USD) sẽ được lưu hành từ ngày 4.9.

Đây sẽ là tiền giấy có mệnh giá lớn nhất của nước này, được thiết kế với màu xanh lam và in hình nhà thơ Ukraine Vasyl Stus. Tiền giấy có mệnh giá lớn nhất hiện nay tại Ukraine là tờ 1.000 hryvnia, hiện chiếm hơn 55% tổng giá trị tiền mặt trong lưu thông.

Tiền giấy mệnh giá 2.000 hryvnia Ukraine được giới thiệu ngày 10.7 ẢNH: REUTERS

Theo Reuters, động thái này nhằm tạo thuận lợi cho các giao dịch tiền mặt trong bối cảnh lạm phát gia tăng và hệ thống thanh toán điện tử thường xuyên bị gián đoạn do chiến sự. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ukraine Andriy Pyshnyi cho biết lượng tiền mặt lưu thông tại Ukraine đã tăng mạnh, từ 390 tỉ hryvnia (năm 2019) lên 970 tỉ hryvnia vào đầu tháng 7 năm nay.

Ông Pyshnyi nhấn mạnh việc phát hành mệnh giá lớn hơn không chỉ giúp giảm chi phí hậu cần và tối ưu hóa việc luân chuyển dòng tiền, mà còn đảm bảo khả năng tiếp cận tiền mặt của người dân. Việc duy trì nguồn tiền mặt là yếu tố quan trọng tại khu vực tiền tuyến, nơi cơ sở hạ tầng ngân hàng và hệ thống thanh toán điện tử bị hư hại nặng nề sau nhiều năm chiến sự.