Chiến sự Ukraine ngày 1.606: Nga phóng nhiều tên lửa bội siêu thanh?

Không quân Ukraine cáo buộc Nga đã phóng 125 máy bay không người lái (UAV), 25 tên lửa đạn đạo, 10 tên lửa bội siêu thanh Zirkon và 6 tên lửa khác, phần lớn nhắm vào thủ đô Kyiv của Ukraine, theo trang tin The Kyiv Independent.

Trực thăng chữa cháy thả nước xuống khu vực bị tấn công bằng tên lửa tại tỉnh Kyiv của Ukraine vào ngày 19.7 Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả đây là một trong những "cuộc tấn công tên lửa đạn đạo lớn nhất của Nga vào Kyiv".

Một loạt tiếng nổ đầu tiên được nghe thấy ở Kyiv vào khoảng 1 giờ 30 ngày 19.7 (giờ địa phương), khi còi báo động không kích vang lên khắp miền trung và đông Ukraine.

Tình trạng này tiếp diễn cho đến 2 giờ 38 cùng ngày khi lực lượng Nga dội bom vào thành phố bằng một số lượng lớn tên lửa đạn đạo và bội siêu thanh bất thường, theo The Kyiv Independent.

Không quân Ukraine báo cáo nhiều đợt tên lửa đạn đạo nhắm vào Kyiv bắt đầu từ 1 giờ 24 ngày 19.7. Các kênh giám sát ghi nhận hơn 20 vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo trong vòng chưa đầy 1 giờ.

Cũng theo Không quân Ukraine, hệ thống phòng không đã đánh chặn 108 UAV của Nga, 1 tên lửa dẫn đường Kh-59/69 và 17 tên lửa đạn đạo hoặc Zirkon.

Có 23 tên lửa và 10 UAV đã tấn công 10 địa điểm, và mảnh vỡ UAV rơi xuống 18 khu vực, theo Không quân Ukraine. Các cuộc tấn công bằng UAV khác được báo cáo ở tỉnh Kyiv vào khoảng 10 giờ ngày 19.7.

The Kyiv Independent dẫn lời giới chức Ukraine cáo buộc các cuộc tấn công của Nga đã khiến 20 người chết và ít nhất 142 người bị thương trên khắp Ukraine trong 24 giờ.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 19.7 tuyên bố quân đội nước này đã tấn công các cơ sở hạ tầng nhiên liệu và vận tải được Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng, các địa điểm lắp ráp và kho chứa UAV của đối phương, các trung tâm hậu cần, cũng như các điểm triển khai của lực lượng Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài, theo Hãng tin TASS.

Đến tối 19.7 chưa có thông tin phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với tuyên bố của bên kia. Hai bên lâu nay phủ nhận tấn công vào dân thường.

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Ukraine tấn công 3 kho dầu Nga?

Bộ Quốc phòng Nga thông báo hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 140 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine ở 8 tỉnh của Nga, bán đảo Crimea cũng như biển Azov và biển Đen trong thời gian từ 20 ngày 18.7 đến 8 giờ ngày 19.7 (giờ Moscow), theo TASS.

Những tỉnh của Nga có UAV Ukraine bị bắn hạ gồm Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kaluga, Kursk, Rostov, Moscow, và Krasnodar. Trong đó, Tỉnh trưởng Alexander Khinshtein của tỉnh Kursk thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng cuộc tấn công của Ukraine đã khiến 1 người thiệt mạng, theo AFP.

Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 19.7 tuyên bố lực lượng Ukraine đã tấn công 3 kho dầu và 1 cơ sở nhiên liệu ở tỉnh Stavropol thuộc phía nam Nga, theo Reuters.

"Các đơn vị SSU đã tấn công cùng lúc 3 kho dầu ở tỉnh Stavropol, trong khi các đơn vị của Lực lượng vũ trang chúng tôi tấn công một cơ sở nhiên liệu khác trong cùng khu vực", ông Zelensky viết trên mạng xã hội X. SSU là cơ quan an ninh của Kyiv. Ông Zelensky còn viết rằng 3 tàu chở dầu của Nga thuộc "hạm đội bóng tối" cũng đã bị tấn công ở biển Đen.

Đến tối 19.7 chưa có thông tin phản ứng từ Ukraine cũng như Nga đối với tuyên bố của mỗi bên.

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Người biểu tình kêu gọi Tổng tư lệnh quân đội Ukraine từ chức

Ngay cả khi xung đột đang diễn ra ác liệt, hàng ngàn người hôm 18.7 đã tập trung tại các thành phố lớn trên khắp Ukraine trong 3 ngày liên tiếp để phản đối vụ Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov bị miễn nhiệm.

Những người biểu tình cũng kêu gọi Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky từ chức, người được cho là đã yêu cầu miễn nhiệm ông Fedorov sau khi hai ông bất đồng về cách đối phó chiến dịch quân sự của Nga, theo AFP.

Sau các cuộc biểu tình, hai vị tướng lĩnh cấp cao của Ukraine đã ủng hộ ông Syrsky trong những tuyên bố chính trị hiếm hoi, kêu gọi sự đoàn kết và nói rằng sự chia rẽ đang tạo lợi thế cho đối phương.

"Thật đau lòng khi nghe phán xét vội vàng từ những người chưa bao giờ ra lệnh chiến đấu, chưa bao giờ chịu trách nhiệm về tính mạng và sức khỏe của binh sĩ", Chỉ huy lực lượng tấn công trên không Oleg Apostol nói, đề cập lời chỉ trích của ông Fedorov đối với tướng Syrsky.

Tương tự, Tư lệnh Hải quân Ukraine Oleksiy Neizhpapa nhấn mạnh: "Những nghi ngờ về Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) trong thời chiến là không thể chấp nhận được. AFU có lẽ là thể chế duy nhất đứng vững, bất kể điều gì xảy ra".

Ông Fedorov (35 tuổi), chưa từng phục vụ trong quân đội, đã cáo buộc tướng Syrsky (60 tuổi) chia rẽ đất nước, theo AFP.

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