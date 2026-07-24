Ukraine chưa thoát khỏi sóng gió chính trị

Tờ The Kyiv Independent hôm qua đưa tin người biểu tình sẽ tiếp tục xuống đường tại Kyiv trong hôm nay (24.7) để yêu cầu phục chức cho cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov (35 tuổi). Cơn bão dư luận nổi lên sau đợt cải tổ nội các mới đây của Tổng thống Zelensky, trong đó ông Fedorov bất ngờ mất ghế chỉ sau 6 tháng tại vị dù được ủng hộ rộng rãi nhờ những cải cách được cho là giúp mang lại hiệu quả lớn cho quân đội.

Tổng thống Zelensky trong cuộc gặp với tướng Drapaty tại Kyiv hôm 20.7 ẢNH: REUTERS

Quyết định miễn nhiệm ông Fedorov đã gây phản ứng dữ dội từ công chúng, đồng thời khiến ông Syrsky - người có mâu thuẫn với cựu bộ trưởng - bị phản đối. Sau nhiều ngày biểu tình, ông Zelensky quyết định "chữa cháy" bằng cách thay thế ông Syrsky và đề nghị ông Fedorov trở lại chính quyền "với một vai trò quan trọng" nhưng không nêu rõ chi tiết. Người thay ông Syrsky (61 tuổi) trong vai trò Tổng tư lệnh quân đội là tướng Mykhailo Drapaty (44 tuổi), nhân vật được xem như cầu nối cho hai thế hệ khi vừa có uy tín trong quân đội vừa sở hữu tư duy đổi mới. Ông Drapaty là chỉ huy kỳ cựu, nổi tiếng từ đợt tham gia chống lực lượng thân Nga ở miền đông Ukraine năm 2014.

Thay đổi gì cho Ukraine với Tổng tư lệnh mới?

Việc bổ nhiệm ông Drapaty được đánh giá là lựa chọn hợp lý, giúp giảm bớt một phần lo ngại về tinh thần chiến đấu trong quân đội. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định vị tân tổng tư lệnh sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong giai đoạn mang tính bước ngoặt của cuộc xung đột với Nga, từ giải quyết tình trạng thiếu nhân lực, cải tổ cơ cấu chỉ huy đến duy trì lợi thế trong cuộc chiến bằng máy bay không người lái (UAV). Quân đội Ukraine thời gian qua cũng vướng vào nhiều bê bối, đặc biệt liên quan đến chiến dịch động viên gây nhiều tranh cãi, cách đối xử với binh sĩ nhập ngũ, cũng như các báo cáo về tình trạng đào ngũ, vắng mặt không phép và thiếu trang bị ở một số đơn vị.

Theo một số nghị sĩ và nhà phân tích Ukraine, việc thay tổng tư lệnh cho thấy nền dân chủ và cơ chế giải trình vẫn đang tồn tại ở Ukraine, bất chấp việc đất nước đang trong tình trạng thiết quân luật và các cuộc bầu cử bị tạm hoãn. Họ đánh giá Tổng thống Zelensky vẫn lắng nghe và phản ứng trước yêu cầu của người dân. Tuy nhiên, một số nhà phân tích khác cảnh báo vụ việc có thể tạo ra tiền lệ đáng lo ngại.