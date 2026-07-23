Chiến sự Ukraine ngày 1.610: Tân tổng tư lệnh tuyên bố đẩy mạnh phản công

Bộ Quốc phòng Nga nói tấn công Odessa bằng vũ khí chính xác ảnh : bộ quốc phòng nga

Nga nói kiểm soát thêm 2 khu định cư ở miền đông Ukraine

Cập nhật thông tin mới nhất về chiến sự Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga hôm 22.7 thông báo lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát khu dân cư Artilne thuộc tỉnh Kharkiv và Blahodatne thuộc tỉnh Zaporizhzhia ở miền đông Ukraine.

Theo RT, Bộ Quốc phòng Nga đã tiến hành đợt không kích bằng vũ khí chính xác và máy bay không người lái (UAV) tấn công trong đêm 21.7 rạng sáng 22.7 nhằm vào các mục tiêu quân sự và hậu cần của Ukraine tại tỉnh Odessa, ven Biển Đen.

Cùng ngày, TASS đưa tin phía Nga đã tấn công nhà máy Rapid ở Kyiv, nơi lắp ráp dòng UAV tấn công Lyuty của Ukraine.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine trong vòng 24 giờ từ hôm 22.7 đã tổn thất khoảng 1.270 binh sĩ trên mọi tiền tuyến.

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Ukraine chưa bình luận về thông tin trên, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày cho biết lực lượng nước này đã tấn công các trung tâm hậu cần tại vùng Krasnodar và Stavropol của Nga. Đây là những địa điểm mà theo Kyiv tham gia cung cấp linh kiện UAV và những thiết bị khác.

Một kho dầu, một tàu dầu và 4 tàu hàng thuộc "đội tàu bóng tối" của Nga cũng trúng đòn tấn công trên biển Đen và biển Azov, ông Zelensky bổ sung.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Thiếu tướng Mykhailo Drapaty ảnh: president.gov.ua

Tân tổng tư lệnh liệt kê các ưu tiên

Vào ngày tiếp nhận bàn giao ghế Tổng tư lệnh quân đội Ukraine từ đại tướng Oleksandr Syrsky, thiếu tướng Mykhailo Drapaty cho biết Tổng thống Ukraine đã đặt ra những mục tiêu rõ ràng trong thời gian tới: tiếp tục và đẩy mạnh tấn công trên mọi mặt trận, lập kế hoạch cho các chiến dịch mới sau phòng tuyến đối phương, phát triển quân đội và công nghệ quân sự, và xây dựng năng lực của các lực lượng vũ trang Ukraine.

Còn trên X, Tổng thống Zelensky liệt kê thêm một ưu tiên cho quân đội dưới quyền tân tổng tư lệnh, đó là lên kế hoạch cho một quy trình động viên hiệu quả, nhằm bổ sung quân nhân cho các lực lượng.

Về phần mình, đại tướng Syrsky vào thời điểm rời ghế Tổng tư lệnh quân đội Ukraine nói rằng quân đội nước này từ đầu năm đến nay dưới quyền chỉ huy của ông đã giành lại quyền kiểm soát khoảng 700 km2 lãnh thổ.

"Tôi đang bàn giao cho người kế nhiệm một quân đội không những bám trụ tiền tuyến mà còn thực hiện các mũi tấn công", tướng Syrsky đăng trên Telegram hôm 22.7.

Ông Drapaty cũng thông báo thiếu tướng Ihor Skybiuk, cựu Tư lệnh lực lượng đổ bộ đường không, được bổ nhiệm làm Tổng Tham mưu trưởng mới.

Khi được hỏi về kế hoạch cải tổ bộ máy lãnh đạo quân đội của đối phương, người phát ngôn Điện Kremlin cho hay ông nghĩ rằng điều đó khó có thể thay đổi cục diện trên các mặt trận.

Khói bốc lên từ kho hàng của Wildberries ở Nevinnomyssk hôm 22.7 ảnh: reuters

Ukraine tiếp tục tấn công các kho hàng của 'Amazon' Nga

Ukraine đã dùng UAV tập kích thành công 2 kho hàng của Wildberries, nhà bán lẻ trực tuyến được so sánh như là Amazon của Nga, theo Reuters hôm 22.7 dẫn xác nhận của lãnh đạo doanh nghiệp.

Bà Tatyana Kim, đồng sáng lập kiêm Tổng giám đốc Wildberries, cho biết 2 kho hàng bị tấn công nằm tại Krasnodar và Nevinnomyssk ở miền nam nước Nga.

Reuters đã xác minh được đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy một cột khói lớn bốc lên tại Krasnodar. Lãnh đạo địa phương cho biết vụ việc khiến một người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Theo giới quan sát, việc Ukraine tấn công các kho hàng của Wildberries phản ánh một giai đoạn mới trong chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, với mục tiêu phá hoại Nga từ bên trong và gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân Nga.

Điện Kremlin bác bỏ thông tin cho rằng Wildberries tham gia vận chuyển hàng tiếp tế quân sự.