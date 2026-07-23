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Thế giới

Ukraine ra mắt 'sát thủ' chuyên diệt UAV phản lực, sẽ xuất khẩu UAV sang Mỹ

Khánh An
Khánh An

Máy bay không người lái (UAV) P1-SUN JetKiller của Ukraine có tốc độ lên tới 370 km/giờ và tầm bay lên tới 30 km/giờ, hoạt động ở độ cao lên tới 9.000 m và có thể bay liên tục trong 15 phút.

Ukraine ra mắt 'sát thủ' diệt UAV cảm tử - Ảnh 1.

UAV P1-SUN Jetkiller được triển lãm tại Anh hôm 20.7

ẢNH: REUTERS

Hãng sản xuất máy bay không người lái (UAV) Skyfall của Ukraine vừa cho ra mắt UAV đánh chặn P1-SUN JetKiller, được thiết kế để săn lùng các máy bay không người lái kiểu Shahed dùng động cơ phản lực của Nga.

JetKiller lần đầu tiên được trưng bày tại Triển lãm Hàng không quốc tế Farnborough ở Anh vào ngày 20.7. Đây là phiên bản mới nhất của UAV đánh chặn P1-SUN do Skyfall sản xuất, có hiệu quả trong việc tiêu diệt các UAV cảm tử kiểu Shahed, theo trang The Kyiv Independent ngày 23.7 dẫn thông cáo báo chí của công ty.

Theo Skyfall, JetKiller có tốc độ lên tới 370 km/giờ và tầm bay lên tới 30 km/giờ. UAV này hoạt động ở độ cao lên tới 9.000 m và có thể bay liên tục trong 15 phút, mang theo đầu đạn nặng 500 g.

UAV đánh chặn này còn được trang bị hệ thống dẫn đường đầu cuối bằng trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng "phát hiện và bám mục tiêu địch nhanh hơn mắt người", cho phép duy trì tốc độ và độ chính xác khi hoạt động trong điều kiện chiến đấu khó khăn.

Skyfall nói JetKiller hiện trong giai đoạn thử nghiệm chiến đấu và đã đánh chặn thành công các UAV kiểu Shahed dùng động cơ phản lực. Việc sản xuất hàng loạt dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 8, với mục tiêu của Skyfall là sản xuất 50.000 chiếc mỗi tháng.

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UAV kiểu Shahed - do Iran thiết kế và được Nga sản xuất và nâng cấp liên tục với tên gọi Geran - đã trở thành vũ khí chủ chốt trong kho vũ khí tấn công của Moscow, được đánh giá cao nhờ khả năng mang đầu đạn lớn.

Trong một diễn biến khác, Reuters ngày 22.7 dẫn lời giới thạo tin cho hay Ukraine đã đồng ý xuất khẩu UAV sang Mỹ để tham gia chương trình Thống trị UAV của Lầu Năm Góc.

Theo đó, 6 công ty Ukraine đã nhận được giấy phép xuất khẩu khoảng 100 UAV mỗi công ty. Hiện chưa có bình luận chính thức nào từ Kyiv hay Washington về vấn đề này.

Ukraine đã ký kết các thỏa thuận UAV lái với một số quốc gia châu Âu và Trung Đông. Kyiv cũng đã nới lỏng các hạn chế thời chiến đối với việc xuất khẩu vũ khí, dù chính phủ vẫn kiểm soát chặt chẽ lĩnh vực này.

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