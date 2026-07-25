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Thế giới

Ukraine phóng UAV ồ ạt nhắm vào Nga

Văn Khoa
Văn Khoa
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã bắn hạ 571 máy bay không người lái (UAV) do Ukraine phóng vào 15 tỉnh của Nga cũng như bán đảo Crimea, biển Azov và biển Đen trong đêm 23.7 và rạng sáng 24.7, theo Hãng tin TASS.

Cùng ngày, lãnh đạo St. Petersburg (Nga) Alexander Beglov cáo buộc UAV Ukraine đã tấn công thành phố này, nhắm vào các cơ sở hạ tầng dân sự gần đường cao tốc Moscow.

Công ty Wildberries, nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất của Nga, thông báo cuộc tấn công đã khiến 2 trung tâm hậu cần của công ty tại St. Petersburg ngưng hoạt động. Ngoài ra, các nhà kho Wildberries tại làng Novosaratovka thuộc tỉnh Leningrad của Nga đã bốc cháy sau một cuộc tấn công bằng UAV, theo Tỉnh trưởng Alexander Drozdenko. Kyiv cáo buộc Wildberries tàng trữ các bộ phận UAV và hỗ trợ quân đội Nga, theo AFP.

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Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 24.7 tuyên bố Ukraine đã tập kích một doanh nghiệp quân sự ở TP.Kirov của Nga. Ông Zelensky còn nói rằng một cơ sở dầu mỏ cách đó gần 1.350 km đã bị nhắm mục tiêu và có báo cáo về cuộc tấn công thành công của Ukraine vào những địa điểm hậu cần thuộc Nga, theo Reuters.

Trong một diễn biến khác, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov ngày 23.7 tuyên bố ông sẽ không chấp nhận bất kỳ vai trò nào do Tổng thống Volodymyr Zelensky đề nghị ngoài chức Bộ trưởng Quốc phòng, sau vụ ông Fedorov bị miễn nhiệm vào tuần trước đã gây ra làn sóng biểu tình ở Ukraine. Trước đó, Tổng thống Zelensky đã từ chối đưa ông Fedorov trở lại ghế Bộ trưởng, nhưng đề xuất một số vị trí thay thế như Phó thủ tướng phụ trách đổi mới quân sự, theo trang The Kyiv Independent.

Ukraine phóng UAV ồ ạt nhắm vào Nga - Ảnh 1.

Nhà kho của Wildberries ở tỉnh Leningrad bốc cháy vào ngày 24.7

Ảnh: Reuters

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