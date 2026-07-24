Chiến sự Ukraine ngày 1.611: Nga dồn dập tập kích, Kyiv cảnh báo tình hình biển Đen

Không quân Ukraine cho biết trong đêm 22.7, Nga phóng một tên lửa đạn đạo Iskander-M, 5 tên lửa dẫn đường Kh-59/69 cùng 168 UAV vào nhiều khu vực. Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã đánh chặn 2 tên lửa và 154 UAV tại miền bắc, miền nam và miền đông nước này.

Các đợt tập kích của Nga đã nhắm vào nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Kherson, Zaporizhzhia, Sumy, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Donetsk và Chernihiv, theo The Kytiv Independent.

Một lính cứu hỏa Ukraine làm việc tại hiện trường một trạm xăng bị UAV tấn công tại Sumy ngày 23.7.2026 ẢNH: REUTERS

Hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 23.7 xác nhận tiến hành các cuộc tấn công tại Ukraine, đồng thời tuyên bố quân đội nước này đã kiểm soát khu định cư Belitskoye ở tỉnh Donetsk. Thông tin này chưa được phía Ukraine xác nhận.

Nga trước nay cũng phủ nhận tấn công dân thường.

Trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23.7 cảnh báo Nga có thể gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền trên biển Đen, qua đó gây sức ép lên hành lang xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, theo The Guardian. Ông Zelensky cũng cho rằng: "Phía Nga muốn cuộc chiến này tiếp diễn. Vì vậy, chúng tôi phải chuẩn bị cho kế hoạch mùa đông".

Cảnh báo được đưa ra khi một số hãng vận tải biển tạm ngừng đưa tàu vào các cảng Ukraine, dù nước này đang bước vào cao điểm thu hoạch và xuất khẩu ngũ cốc. Theo Hãng tin AFP ngày 23.7 dẫn lời các chủ tàu và quan chức, quyết định trên được đưa ra sau khi Nga tăng cường tập kích khu vực ven biển Đen.

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Theo Công ty dữ liệu hàng hải Lloyd's List Intelligence, căng thẳng leo thang tại tuyến hàng hải có vai trò quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu ngũ cốc toàn cầu đang làm gia tăng tâm lý lo ngại với các chủ tàu, đồng thời đẩy giá lúa mì đi lên.

Mỹ - Nga thăm dò lối ra cho chiến sự Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 23.7 cho biết Washington vẫn sẵn sàng đóng "vai trò mang tính xây dựng" trong nỗ lực chấm dứt chiến sự Ukraine, sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bên lề hội nghị ASEAN tại Manila (Philippines).

Giới chức Nga - Mỹ gặp nhau bên lề Hội nghị ASEAN tại Philippines ngày 23.7.2026

ẢNH: REUTERS

Phát biểu sau cuộc gặp, ông Rubio nói Tổng thống Donald Trump đã nêu rõ Mỹ sẵn sàng hỗ trợ tạo điều kiện để kết thúc "một cuộc chiến vô nghĩa" nếu có cơ hội. Ông cho hay Mỹ đã truyền đạt thông điệp này tới Nga, song từ chối bình luận về lập trường của Nga trong các cuộc thảo luận.

"Đây là một cuộc chiến rất đẫm máu. Tôi nghĩ cả 2 bên đều nên có động lực để chấm dứt nó", Reuters dẫn lời ông Rubio nói. Ngoại trưởng Mỹ cũng thừa nhận thách thức lớn nhất là tìm ra một giải pháp mà 2 bên có thể chấp nhận.

Về phần mình, Ngoại trưởng Lavrov đã "tái khẳng định sự sẵn sàng của Nga đối với một giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột". Ông Lavrov nhấn mạnh nước này vẫn cam kết với các đề xuất do Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra tại cuộc gặp ở Alaska hồi tháng 8.2025.

Tuy nhiên, ông Lavrov cũng cảnh báo Mỹ không nên thực hiện các vụ chuyển giao vũ khí "không thể chấp nhận được" cho Ukraine. Ngoại trưởng Nga cũng chỉ trích điều mà Moscow cho là "chính sách gây bất ổn" của các nước châu Âu, cáo buộc các nước này vẫn tìm cách gây ra một "thất bại chiến lược" cho Nga.

Cuộc gặp tại Manila là cuộc gặp đầu tiên giữa ông Lavrov và ông Rubio kể từ tháng 9.2025, diễn ra trong bối cảnh nỗ lực hòa giải của Mỹ về Ukraine được cho là đã chậm lại khi Mỹ tập trung nhiều hơn vào chiến sự tại Trung Đông.

Hiện phía Nga tỏ ra thận trọng về triển vọng đạt được thỏa thuận nhanh chóng với Ukraine, theo The Guardian. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 23.7 nói Nga không quá lạc quan, song khẳng định Nga sẽ tiếp tục đối thoại với Mỹ.

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EU tung gói trừng phạt mới lên Nga

Các phái viên Liên minh châu Âu (EU) ngày 23.7 nhất trí về gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga liên quan chiến sự Ukraine, tập trung siết lĩnh vực ngân hàng, tiền điện tử, năng lượng và mạng lưới vận chuyển dầu. Gói biện pháp được EU mô tả là vòng trừng phạt lớn nhất trong 4 năm qua, với tổng cộng 218 cá nhân và tổ chức bị đưa vào danh sách hạn chế, theo Reuters.

Trong bài đăng trên mạng X, Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại Kaja Kallas cho biết: "Chúng tôi đã nhắm vào hơn 100 ngân hàng và các nhà điều hành tiền điện tử, hơn 40 tàu thuộc hạm đội tàu ngầm, và một số nhà máy lọc dầu ở Nga và Belarus, những nơi giúp duy trì cuộc chiến của Moscow".

EU cũng quyết định cố định giá trần dầu Nga ở mức 44,10 USD/thùng trong 12 tháng, nhằm hạn chế nguồn thu của Moscow trước biến động mạnh trên thị trường năng lượng. Tuy nhiên, dầu Urals, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Nga, hiện được giao dịch khoảng 67,50 USD/thùng, cao hơn đáng kể so với mức trần này.

Phía Nga chưa bình luận về thông tin trên.